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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 23 » 11:38:07

На Житомирщине третью неделю подряд растет число больных гриппом и ОРВИ

Вчера, 11:42:18 561 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине третью неделю подряд растет число больных гриппом и ОРВИ

 В Житомирской области в течение последних трех недель фиксируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. С 15 по 21 февраля по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на 13,8%. Об этом сообщает областной лабораторный центр.
 

"Заболели 7234 человека, интенсивный показатель 598,4 на 100 тыс. населения. Рост заболеваемости произошел среди взрослого населения области. Течение эпидемического процесса в области соответствует низкому уровню интенсивности. Среди заболевших 3294 детей, что на 0,5% больных детей меньше чем за предыдущую неделю. Снижение заболеваемости детей отмечается в возрастной группе 5-14 лет на 58 случаев, в то время как заболеваемость детей 15-17 лет выросла на 41 случай. Удельный вес детей среди всех больных составляет 45,5%", - информирует лабцентр.


Заболели 3940 взрослых - на 29,3% больше, чем за прошлую неделю. Рост заболеваемости взрослых отмечается по всем возрастным группам. Госпитализирован 151 больной, в том числе 60 детей - 39,7% от госпитализированных.

В Житомире заболели 2377 человек, что на 103 больных больше, чем за предыдущую неделю. Госпитализированы в Житомире 22 больных - все дети. Летальные случаи вследствие гриппа в области, как и в целом по Украине, не зарегистрированы.

Напомним, в Житомирской области в течение недели количество активных больных коронавирусом увеличилось на тысячу человек.
Тэги: ОРВИ, болезнь, грипп, статистика
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