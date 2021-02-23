На Житомирщине третью неделю подряд растет число больных гриппом и ОРВИ

"Заболели 7234 человека, интенсивный показатель 598,4 на 100 тыс. населения. Рост заболеваемости произошел среди взрослого населения области. Течение эпидемического процесса в области соответствует низкому уровню интенсивности. Среди заболевших 3294 детей, что на 0,5% больных детей меньше чем за предыдущую неделю. Снижение заболеваемости детей отмечается в возрастной группе 5-14 лет на 58 случаев, в то время как заболеваемость детей 15-17 лет выросла на 41 случай. Удельный вес детей среди всех больных составляет 45,5%", - информирует лабцентр.