Ко Дню Независимости в центре Житомира установят огромный флаг Украины

По случаю 30-й годовщины независимости Украины в областных центрах страны установят огромные государственные флаги. В Житомире сине-желтое полотнище хотят установить на площади Соборной.
В Житомирской ОГА уже создали рабочую группу
, которая должна оперативно решить вопросы по установке флага.
Где именно собираются установить флаг в комментарии сайту Житомир.info
рассказала первая заместитель мэра Житомира Светлана Ольшанская, которая входит в состав указанной рабочей группы.
«Во всех областных центрах Украины планируют разместить флагштоки высотой от 25 до 60 метров. Мы предлагали разместить на месте бывшего памятника Ленину. Мы просили создать совместную рабочую группу для реализации указанного проекта, который планируется завершить ко Дню Независимости. Областная власть обратилась к нам относительно предоставления предложений по локации, мы предложили сквер на площади Соборной. Будут ли сносить постамент и какой высоты будет флагшток для флага пока неизвестно, визуализации проекта еще нет», - сказала Светлана Ольшанская.
Сейчас самый большой флаг Украины установлен в Киеве. Высота флагштока – около 90 метров, размеры полотнища – 16 на 24 метра.