Ко Дню Независимости в центре Житомира установят огромный флаг Украины

«Во всех областных центрах Украины планируют разместить флагштоки высотой от 25 до 60 метров. Мы предлагали разместить на месте бывшего памятника Ленину. Мы просили создать совместную рабочую группу для реализации указанного проекта, который планируется завершить ко Дню Независимости. Областная власть обратилась к нам относительно предоставления предложений по локации, мы предложили сквер на площади Соборной. Будут ли сносить постамент и какой высоты будет флагшток для флага пока неизвестно, визуализации проекта еще нет», - сказала Светлана Ольшанская.