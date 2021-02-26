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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 26 » 10:58:27

Ко Дню Независимости в центре Житомира установят огромный флаг Украины

Сегодня, 11:13:18 822 13 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ко Дню Независимости в центре Житомира установят огромный флаг Украины

 По случаю 30-й годовщины независимости Украины в областных центрах страны установят огромные государственные флаги. В Житомире сине-желтое полотнище хотят установить на площади Соборной.

В Житомирской ОГА уже создали рабочую группу, которая должна оперативно решить вопросы по установке флага.

Где именно собираются установить флаг в комментарии сайту Житомир.info рассказала первая заместитель мэра Житомира Светлана Ольшанская, которая входит в состав указанной рабочей группы.
 

«Во всех областных центрах Украины планируют разместить флагштоки высотой от 25 до 60 метров. Мы предлагали разместить на месте бывшего памятника Ленину. Мы просили создать совместную рабочую группу для реализации указанного проекта, который планируется завершить ко Дню Независимости. Областная власть обратилась к нам относительно предоставления предложений по локации, мы предложили сквер на площади Соборной. Будут ли сносить постамент и какой высоты будет флагшток для флага пока неизвестно, визуализации проекта еще нет», - сказала Светлана Ольшанская.


Сейчас самый большой флаг Украины установлен в Киеве. Высота флагштока – около 90 метров, размеры полотнища – 16 на 24 метра.
Тэги: флаг Украины, День независимости, Житомир
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Комментариев: 13
melan
1 melan (melan)   • 11:41:47, Сегодня [Материал]

интересно сколько это будет стоить налогоплательщикам???
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:52:15, Сегодня [Материал]

Ух, заживём!
TarasS
5 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 12:30:08, Сегодня [Материал]

Ты не заживешь. У тебя по расписанию гражданская война, бомбежки и уколы.
Vovik-RF
3 Vovik (Vovik-RF)   • 12:04:13, Сегодня [Материал]

И, таки, слава Украине!
Provocateur
10 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:03:29, Сегодня [Материал]

Meanwhile Россия и Сьерра Леоне подписали заявление о неразмещении первыми оружия в космосе (кроме шуток)
pushistik13
12 Пушистик (pushistik13)   • 18:46:37, Сегодня [Материал]

и что?
-1 голос в ООН у неназванной страны
+1 голос у коалиции РФ-Китай
predi
4 predi (predi)   • 12:19:13, Сегодня [Материал]

Молодці.
Хай кацапи казяться від злості!
А я б ще зробив плакат. Прохід для нормальних людей дозволено, намалювавши гарну дівчину в вишиванці, а для русішешвайн заборонено, намалювавши свиню.
Ми ж Европа, то ж повинні поважати і підтримувати традиції цих країн.
SlavaNibiru
6 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:42:30, Сегодня [Материал]

Ну британському лорду з обісраної периферії Житомира добре видно, що і як там в Європі. Він же європейським аристократом став ще 20 років тому, а потім підтвердив свій статус, подавшись до Польщі на заробітки (і обізвавши тоді ж українців "хохлами").
predi
7 predi (predi)   • 14:06:17, Сегодня [Материал]

На 6.
"Ну британському лорду з обісраної периферії Житомира добре видно, що і як там в Європі."
А шо він теж такої думки, бо я його особисто не знаю?
Тоді він молодець!
Один ти ходиш з оленячими рогами і не вписуєшся в двері українського політикуму бризкаючи переодично єхидною слюною проти вітру, наче жирафа, частенько підвиваючи в тон безумним сепаратистам!
Одержимий есі!
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 14:36:24, Сегодня [Материал]

флаг это круто
будет что Маску показать
Artmaker
9 Евгений (Artmaker)   • 15:34:49, Сегодня [Материал]

Хуясе! НЕОЖИДАННО ТАК!)))))
ZVEZDA
11 Житомирянин (ZVEZDA)   • 17:35:27, Сегодня [Материал]

Супер!
Vovik-RF
13 Vovik (Vovik-RF)   • 19:03:50, Сегодня [Материал]

На 4, 5, 7, 10: Дебилы, бл.дь!
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