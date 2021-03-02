Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Житомир» будет стоить более 100 млн грн – Сухомлин

«Первая встреча с Офисом президента и министром у нас была в ноябре 2020 года. Я напомнил, что президент прилетал в этот аэропорт, когда у нас был экономический форум с Беларусью. И уже тогда он видел, что житомирский аэропорт почти готов, вопрос только в реконструкции полосы. Тогда было сказано: «Мы поможем». В ноябре мы этот вопрос проработали и нас заверили, что средства будут в следующем году на житомирский аэропорт выделены. Когда проголосовали бюджет, то мы такой строчки не увидели. В бюджете есть аэропорт Днепра, есть аэропорт Закарпатья и мы понимаем, что это важные инфраструктурные объекты на карте Украины, но житомирского - не было. Последняя встреча перед этим у нас была в конце января и нам показали за счет чего будет профинансирован житомирский аэропорт. Это - программа соцэкономразвития, на которую в бюджете несколько миллиардов гривен. И там есть строчка «житомирский аэропорт». Наиболее было приятно, что на Совете регионов, когда Офис президента говорил, что по программе большого строительства будет профинансировано, первой прозвучала именно реконструкция взлетно-посадочной полосы житомирского аэропорта», - говорит мэр Житомира Сергей Сухомлин.

«Проект делает киевская компания «Прогрестех», которая имеет опыт в реконструкции аэропортов. Первая часть проекта была оплачена со стороны частной компании еще в прошлом году. На сессии мы приняли решение, нам бесплатно эта компания передает эту часть проекта. На эту часть проекта мы объявляем международный тендер, поскольку сумма больше 100 миллионов гривен. По процедуре - это примерно два месяца на проведение тендера и до месяца на подписание договора. Там есть обжалование. Это примерно три месяца. И на июнь, если все будет нормально, то планируем начало работ по продлению взлетно-посадочной полосы, реконструкция и расширение рулежной дорожки и расширение перрона в 2-2,5 раза для самолетов у аэровокзала. Плюс светотехническое оборудование и система ILS, это - навигационная система, которая фактически заводит самолет на посадку. Это все предполагается в первой очереди проекта который будет выставлен на тендер», - говорит городской голова.

«Что касается земли и собственности. Еще в прошлом году частный инвестор компания «Житомирский аэропорт» передала безвозмездно взлетно-посадочную полосу, дорожку, перрон на баланс города. Мы зарегистрировали и это уже имущество общины. И мы сделали документы на раздел земельного участка для того, чтобы под всеми этими объектами была земля коммунальной собственности. Потому согласно закону мы не можем делать работы, открыть даже декларацию на начало работ, если земля не принадлежит городу. Частный арендатор, который арендовал эту землю отказался в пользу города. Это 50 гектаров, находящихся под этими объектами. Еще 70 гектаров, это земли запаса так называемые, которые в распоряжении областной администрации. И договор с частным инвестором был подписан областной администрацией. Он также написал письмо в областную администрацию, чтобы эту землю передали под коммунальное предприятие, потому что там находится вторая часть полосы и в ту сторону будет продолжение полосы для того, чтобы мы могли делать эти работы. Там не нужно решение сессии, сейчас делается техническая документация и распоряжением главы администрации, и эта земля должна быть передана на баланс коммунального предприятия, через которое будут проводиться все эти работы», - рассказывает Сергей Сухомлин.



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