В аэропорту «Житомир» удлинят взлетно-посадочною полосу: власти готовятся объявить тендер

«У нас в субботу (30 января - ред.) было большое совещание с киевскими представителями, которые занимаются проектированием аэропорта. В течение примерно двух недель-20 дней мы уже будем объявлять международный тендер на реконструкцию взлетно-посадочной полосы», - рассказал Сергей Сухомлин.



Реконструкцию проведут за счет государственного бюджета. 10% от суммы заплатит город

«Это помощь бюджета. Я здесь благодарен Офису президента за поддержку. Они выполняют обещания. Я пока вижу, что они выполняют то, что обещали в прошлом году. Если это произойдет, как планируется, по программе соцэкономразвития, то, согласно этой программе, нужно 10% заложить в городском бюджете. Это примерно до 30 млн грн. Думаю, что это один из приоритетов для города Житомира, и я думаю, найдем эти средства», - отметил мэр.



Какие выгоды получит город от запуска аэропорта

«Аэропорты дают неистовое развитие городам. На примере Львова, хотя, да, это все же туристический город, но около 2 миллионов пассажиров они уже перевозили в доковидный год, это огромные средства. Более того, город уже будет обладать взлетно-посадочной полосой и передавать ее в концессию эксплуатантам, и за это пойдут платежи городу. Дополнительно получит средства городской бюджет, и эти средства вернутся», - пояснил мэр.



Сроки реализации пока неизвестны

«Я отвечаю только за свои действия. На сессии в декабре мы проголосовали в программе относительно средств, для того, чтобы мы имели право объявить тендер. Мы отработали вместе с председателем областной государственной администрации вопрос с Офисом президента, и мы отработали с проектантами и со всеми службами. Мы объявляем тендер, а уже финансирование нам обещали. Посмотрим. Я думаю, все будет нормально», - подытожил городской голова.