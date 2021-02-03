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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 3 » 12:57:21

В аэропорту «Житомир» удлинят взлетно-посадочною полосу: власти готовятся объявить тендер

Сегодня, 13:25:21 606 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В аэропорту «Житомир» удлинят взлетно-посадочною полосу: власти готовятся объявить тендер

 Вскоре начнут реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Житомир». В течение двух-трех недель должен быть объявлен международный тендер.

Об этом в комментарии Житомир.info сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.
 

«У нас в субботу (30 января - ред.) было большое совещание с киевскими представителями, которые занимаются проектированием аэропорта. В течение примерно двух недель-20 дней мы уже будем объявлять международный тендер на реконструкцию взлетно-посадочной полосы», - рассказал Сергей Сухомлин.


Реконструкцию проведут за счет государственного бюджета. 10% от суммы заплатит город

 

«Это помощь бюджета. Я здесь благодарен Офису президента за поддержку. Они выполняют обещания. Я пока вижу, что они выполняют то, что обещали в прошлом году. Если это произойдет, как планируется, по программе соцэкономразвития, то, согласно этой программе, нужно 10% заложить в городском бюджете. Это примерно до 30 млн грн. Думаю, что это один из приоритетов для города Житомира, и я думаю, найдем эти средства», - отметил мэр.


Какие выгоды получит город от запуска аэропорта

 

«Аэропорты дают неистовое развитие городам. На примере Львова, хотя, да, это все же туристический город, но около 2 миллионов пассажиров они уже перевозили в доковидный год, это огромные средства. Более того, город уже будет обладать взлетно-посадочной полосой и передавать ее в концессию эксплуатантам, и за это пойдут платежи городу. Дополнительно получит средства городской бюджет, и эти средства вернутся», - пояснил мэр.


Сроки реализации пока неизвестны

 

«Я отвечаю только за свои действия. На сессии в декабре мы проголосовали в программе относительно средств, для того, чтобы мы имели право объявить тендер. Мы отработали вместе с председателем областной государственной администрации вопрос с Офисом президента, и мы отработали с проектантами и со всеми службами. Мы объявляем тендер, а уже финансирование нам обещали. Посмотрим. Я думаю, все будет нормально», - подытожил городской голова. 


Как сообщал «Журнал Житомира», комиссия Кабмина осуществила обследование аэропорта «Житомир» и признала его готовым к осуществлению международных грузопассажирских перевозок.
Тэги: ВПП, аэропорт, реконструкция, Житомир
Комментариев: 2
Житич
1 Василий (Житич)   • 13:28:20, Сегодня [Материал]
-2

Удлинять полосу не куда, её, как было заявлено раньше, будут расширять.
predi
2 predi (predi)   • 14:14:05, Сегодня [Материал]
0

Подовжувати полосу за державний бюджет в аеропорту котрий знаходиться у приватній власності? Чи може хтось плутає державні і особисті кошти?
Я все правильно зрозумів?
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