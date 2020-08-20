В Житомире на совещании обсудили реконструкцию аэропорта: необходимо расширение полосы. ФОТО

"В настоящее время аэропорт Житомир соответствует всем требованиям, но из-за короткой взлетно-посадочной полосы не может принимать современные воздушные суда, а лишь используется авиакомпанией YanAir для выполнения технического обслуживания своего флота. На данный момент на нем проводится ремонт самолетов и их техническое обслуживание", - отмечают в ОГА.