В Житомире на совещании обсудили реконструкцию аэропорта: необходимо расширение полосы. ФОТО

19 августа в аэропорту "Житомир" состоялось выездное совещание, на котором обсудили текущее состояние дел по реконструкции и развитию аэропорта. Об этом сообщили в облгосадминистрации.
В совещании приняли участие заместитель Министра инфраструктуры Украины Олег Ющенко, первый заместитель председателя Житомирской ОГА Владимир Федоренко, заместитель Житомирского городского головы Светлана Ольшанская, генеральный директор Директората авиационного транспорта Министерства инфраструктуры Украины Дмитрий Кушпиль, заместитель директора департамента управления объектами государственной собственности и финансово-хозяйственной деятельности Татьяна Мизерна, владелец аэропорта "Житомир" Алексей Янчук, директор аэропорта "Житомир" Андрей Скиба, технический директор аэропорта "Житомир" Сергей Янчук.
"В настоящее время аэропорт Житомир соответствует всем требованиям, но из-за короткой взлетно-посадочной полосы не может принимать современные воздушные суда, а лишь используется авиакомпанией YanAir для выполнения технического обслуживания своего флота. На данный момент на нем проводится ремонт самолетов и их техническое обслуживание", - отмечают в ОГА.
Для полноценного функционирования аэропорта требуется удлинение взлетно-посадочной полосы до 2500 метров и ее расширения до 45 метров. Также необходимо установить инструментальную систему посадки (ILS), которая включает радиомаяк по склону с дальномером для обеих сторон направлений посадки (129 и 309), что позволяет получить первую категорию ИКАО.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 22 августа в житомирском аэропорту состоится зрелищный фестиваль "KOROLEV AVIA FEST
".
ФОТО: Житомирська ОГА
интересно он с Борисполя летел. С маскировкой....
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ur-cnf#25369ee4