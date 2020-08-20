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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 20 » 08:22:06

В Житомире на совещании обсудили реконструкцию аэропорта: необходимо расширение полосы. ФОТО

Сегодня, 08:47:06 1192 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на совещании обсудили реконструкцию аэропорта: необходимо расширение полосы. ФОТО

 19 августа в аэропорту "Житомир" состоялось выездное совещание, на котором обсудили текущее состояние дел по реконструкции и развитию аэропорта. Об этом сообщили в облгосадминистрации.

В совещании приняли участие заместитель Министра инфраструктуры Украины Олег Ющенко, первый заместитель председателя Житомирской ОГА Владимир Федоренко, заместитель Житомирского городского головы Светлана Ольшанская, генеральный директор Директората авиационного транспорта Министерства инфраструктуры Украины Дмитрий Кушпиль, заместитель директора департамента управления объектами государственной собственности и финансово-хозяйственной деятельности Татьяна Мизерна, владелец аэропорта "Житомир" Алексей Янчук, директор аэропорта "Житомир" Андрей Скиба, технический директор аэропорта "Житомир" Сергей Янчук.
 

"В настоящее время аэропорт Житомир соответствует всем требованиям, но из-за короткой взлетно-посадочной полосы не может принимать современные воздушные суда, а лишь используется авиакомпанией YanAir для выполнения технического обслуживания своего флота. На данный момент на нем проводится ремонт самолетов и их техническое обслуживание", - отмечают в ОГА.


Для полноценного функционирования аэропорта требуется удлинение взлетно-посадочной полосы до 2500 метров и ее расширения до 45 метров. Также необходимо установить инструментальную систему посадки (ILS), которая включает радиомаяк по склону с дальномером для обеих сторон направлений посадки (129 и 309), что позволяет получить первую категорию ИКАО.

Как сообщал "Журнал Житомира", 22 августа в житомирском аэропорту состоится зрелищный фестиваль "KOROLEV AVIA FEST".









ФОТО: Житомирська ОГА
Тэги: аэропорт, Житомир, реконструкция
Комментариев: 7
RaID
1 Сергій (RaID)   • 10:00:56, Сегодня [Материал]
+6

Чергове засідання щоб зрозуміти те що вже давно зрозуміло? Рішення якісь прийняли чи зібрались щоб знову пожмякати цю тему?
Karab
2 Сергей (Karab)   • 10:41:28, Сегодня [Материал]
+3

Оживление некрофильной темы перед выборами как никогда очень актуально
velcade
3 Санитар (velcade)   • 10:58:10, Сегодня [Материал]
+1

"Нью-Васюки. Возрождение." Смотрите на билбордах города.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 10:59:48, Сегодня [Материал]
0

интересно, чей борт на второй фотке....
velcade
5 Санитар (velcade)   • 11:05:04, Сегодня [Материал]
+1

Eritrean Airlines
Karab
6 Сергей (Karab)   • 11:28:06, Сегодня [Материал]
0

Eritrean Airlines
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 13:18:18, Сегодня [Материал]
0

ага, увидел
интересно он с Борисполя летел. С маскировкой....

https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ur-cnf#25369ee4
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