Горсовет подписал договор с компанией, которая проведет реконструкцию аэропорта «Житомир»

В Житомире подписали договор на реконструкцию международного аэропорта имени Королёва. Работы будет проводить компания "ONUR construction international". Об этом на своей Facebook-странице сообщил
городской голова Житомир Сергей Сухомлин.
"Это важнейший проект не только для нашего города и области, но и для Украины! В направлении Житомира, под Киевом, уже проживает 800-900 тысяч человек. Эта территория расстраивается. И этим людям удобнее добраться до аэропорта в Житомире, чем ехать в Борисполь, через всю столицу. Более того, многие едут в Борисполь или "Жуляны" из других городов, проезжая Житомир. Имея современный аэропорт, у нас будет преимущество. И сможем оказать услугу всем желающим уже здесь, в нашем городе", - написал Сухомлин.
Фото: facebook.com/sukhomlyn.sergey
По словам мэра города, подрядчик планирует начать реконструкцию объекта в конце весны, после проведения подготовительных работ. К концу 2022-го года обещают все завершить.
"Речь идет о демонтаже и полностью новом строительстве взлетно-посадочной полосы"
, - добавил Сергей Сухомлин.
Реконструкция стоит 780 миллионов гривен
. 50 млн дает город, остальную сумму - государственный бюджет.
Что известно о подрядчике
ООО "Онур Конструкціон Інтернешнл"
- дочернее предприятие турецкого строительно-подрядного транспортно-торгово-промышленного АО "Онур Тааххют". Зарегистрировано в Киеве. Специализируется на строительстве дорог и автострад. Уставный капитал - 2,2 млн грн. Владельцами фирмы являются граждане Турции Ихсан Четинджевиз и Онур Четинджевиз, а также львовянин Олег Фарион.
Как пишет издание "Наші гроші
", "Онур Конструкціон Інтернешнл" занимает второе место в рейтинге крупнейших подрядчиков "Укравтодора" по ремонту дорог.
Компания "Онур Конструкціон Інтернешнл" в сентябре 2021 года выиграла тендер на строительство аэродрома в Днепре
.