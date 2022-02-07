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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Февраль » 7 » 14:24:23

Горсовет подписал договор с компанией, которая проведет реконструкцию аэропорта «Житомир»

Вчера, 14:24:23 1201 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Горсовет подписал договор с компанией, которая проведет реконструкцию аэропорта «Житомир»

 В Житомире подписали договор на реконструкцию международного аэропорта имени Королёва. Работы будет проводить компания "ONUR construction international". Об этом на своей Facebook-странице сообщил городской голова Житомир Сергей Сухомлин.
 

"Это важнейший проект не только для нашего города и области, но и для Украины! В направлении Житомира, под Киевом, уже проживает 800-900 тысяч человек. Эта территория расстраивается. И этим людям удобнее добраться до аэропорта в Житомире, чем ехать в Борисполь, через всю столицу. Более того, многие едут в Борисполь или "Жуляны" из других городов, проезжая Житомир. Имея современный аэропорт, у нас будет преимущество. И сможем оказать услугу всем желающим уже здесь, в нашем городе", - написал Сухомлин.


Фото: facebook.com/sukhomlyn.sergey


По словам мэра города, подрядчик планирует начать реконструкцию объекта в конце весны, после проведения подготовительных работ. К концу 2022-го года обещают все завершить. 

"Речь идет о демонтаже и полностью новом строительстве взлетно-посадочной полосы", - добавил Сергей Сухомлин.

Реконструкция стоит 780 миллионов гривен. 50 млн дает город, остальную сумму - государственный бюджет.
 

Что известно о подрядчике


ООО "Онур Конструкціон Інтернешнл" - дочернее предприятие турецкого строительно-подрядного транспортно-торгово-промышленного АО "Онур Тааххют". Зарегистрировано в Киеве. Специализируется на строительстве дорог и автострад. Уставный капитал - 2,2 млн грн. Владельцами фирмы являются граждане Турции Ихсан Четинджевиз и Онур Четинджевиз, а также львовянин Олег Фарион.

Как пишет издание "Наші гроші", "Онур Конструкціон Інтернешнл" занимает второе место в рейтинге крупнейших подрядчиков "Укравтодора" по ремонту дорог.

Компания "Онур Конструкціон Інтернешнл" в сентябре 2021 года выиграла тендер на строительство аэродрома в Днепре.
Тэги: реконструкция, Житомир, аэропорт
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Комментариев: 10
predi
1 predi (predi)   • 14:57:31, Вчера [Материал]

Необачний вибір. Це ж як буде потім "заробляти" на відкатах коли полоса буде якісна і обійдеться без ремонтів?
Dmitry
3 Dmitry (Dmitry)   • 21:31:57, Вчера [Материал]

Очевидно, стартовые условия удовлетворили.
Онур вроде лучше прочих делает... В наших реалиях важно не сколько украдут, а то что в итоге нам останется... Я так думаю (С)
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:56:56, Вчера [Материал]

"под Киевом, уже проживает 800-900 тысяч человек. Эта территория расстраивается. И этим людям удобнее добраться до аэропорта в Житомире, чем ехать в Борисполь, через всю столицу."

Это здорово, когда мэр Житомира переживает за проживающих под Киевом, а на житомирян он болт ложил.
Dmitry
6 Dmitry (Dmitry)   • 22:12:37, Вчера [Материал]

Сирожа реально представляет уровень благосостояния пипла- не более.
Очевидно, аэропорт более актуален для киевлян, доходы которых повыше. Ну ведь факт, что поделать...
TerminatorUA
7 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 22:21:14, Вчера [Материал]

Очевидно, что сделают (если вообще сделают) очередное халтурное говно, попилят бюджет и усё. Никто никуда летать не будет, в том числе и киевляне! Когда Сухомлин что-то анонсирует, сразу вспоминаются строки:
Сергей за всё берётся смело
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
Dmitry
9 Dmitry (Dmitry)   • 11:41:16, Сегодня [Материал]

За турками вроде халтуры не числилось. А что попилят - так несомненно, без этого даже неприлично как-то.))
Стих зачетный, но в данном конкретном случае склоняюсь к тому, что все-таки заработает рано или поздно. Потому что это выгодно герою стиха.
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:44:47, Вчера [Материал]

Після того як розбереться Киівський міст за вокзалом, житомиряни взагалі до аеропорту не доїдуть.
Dmitry
5 Dmitry (Dmitry)   • 22:10:04, Вчера [Материал]

А вы как-то иначе его ремонт представляете?))))
После ремонта тоже не доедут?
Абы балоболить...Что за народ...
zt-gregori
8 Григорій (zt-gregori)   • 10:28:51, Сегодня [Материал]

його повністю розбирати не будуть. ремонтуватимуть частинами.
Dmitry
10 Dmitry (Dmitry)   • 11:43:19, Сегодня [Материал]

Да в любом случае будет жопа и неудобство. И дольше, чем обещают. Но куда же без этого... Любой ремонт это неудобства. Главное, чтоб не развалился новодел лет через 10.
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