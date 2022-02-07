Горсовет подписал договор с компанией, которая проведет реконструкцию аэропорта «Житомир»

"Это важнейший проект не только для нашего города и области, но и для Украины! В направлении Житомира, под Киевом, уже проживает 800-900 тысяч человек. Эта территория расстраивается. И этим людям удобнее добраться до аэропорта в Житомире, чем ехать в Борисполь, через всю столицу. Более того, многие едут в Борисполь или "Жуляны" из других городов, проезжая Житомир. Имея современный аэропорт, у нас будет преимущество. И сможем оказать услугу всем желающим уже здесь, в нашем городе", - написал Сухомлин.