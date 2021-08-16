Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 17 Августа 2021    23:53:56
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 16 » 14:01:38

Объявлен новый тендер на реконструкцию аэропорта «Житомир»: стоимость выросла на 324 млн грн

Вчера, 14:01:38 2320 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Объявлен новый тендер на реконструкцию аэропорта «Житомир»: стоимость выросла на 324 млн грн

 Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило новый тендер на реконструкцию аэродромного комплекса в Житомире.

Как сообщается на портале Prozorro, ожидаемая стоимость закупки составляет 800,5 млн грн.

Предыдущий тендер на 476,3 млн грн отменен из-за невозможности устранения выявленных нарушений законодательства в сфере публичных закупок.

По условиям тендерной документации, провести реконструкцию аэропорта подрядчик должен до конца 2022 года.

Тендерные предложения принимаются до 14 сентября, аукцион запланирован на 20 октября 2021 года.




 

Предыстория


Житомирский аэропорт находятся в долгосрочной аренде у компании Yanair

В октябре 2017 года взлетно-посадочную полосу аэропорта приняли в коммунальную собственность, чтобы получить средства от государства на реконструкцию полосы.

30 июня распоряжением Правительства в аэропорту был открыт пункт пропуска через государственную границу.
Тэги: Житомир, тендер, ВПП, аэропорт
Новости партнеров
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 17:54:16, Сегодня [Материал]

Если аэропорт находится в аренде у Янейр, то почему на реконструкцию аэропорта тратятся наши с вами бюджетные деньги? Пусть арендатор оплачивает, или установите ему стоимость аренды такую, чтобы за пару лет потраченная сумма на реконструкцию, окупила себя.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus