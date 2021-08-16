Объявлен новый тендер на реконструкцию аэропорта «Житомир»: стоимость выросла на 324 млн грн

Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило новый тендер на реконструкцию аэродромного комплекса в Житомире.
Как сообщается на портале Prozorro
, ожидаемая стоимость закупки составляет 800,5 млн грн.
Предыдущий тендер
на 476,3 млн грн отменен из-за невозможности устранения выявленных нарушений законодательства в сфере публичных закупок.
По условиям тендерной документации, провести реконструкцию аэропорта подрядчик должен до конца 2022 года.
Тендерные предложения принимаются до 14 сентября, аукцион запланирован на 20 октября 2021 года.
Предыстория
Житомирский аэропорт находятся в долгосрочной аренде у компании Yanair
.
В октябре 2017 года взлетно-посадочную полосу аэропорта приняли в коммунальную собственность
, чтобы получить средства от государства на реконструкцию полосы
.
30 июня распоряжением Правительства в аэропорту был открыт пункт пропуска через государственную границу
.