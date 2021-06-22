Объявлен тендер на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Житомир»

Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на реконструкцию аэродромного комплекса в Житомире.
Как сообщается на портале Prozorro
, ожидаемая стоимость закупки составляет 476,3 млн грн
.
По условиям тендерной документации, провести реконструкцию аэропорта подрядчик должен до конца 2021 года.
В техническом задании указано, что победитель торгов должен провести усиление существующего асфальтобетонного покрытия взлетно-посадочной полосы с удлинением до 2500 м
; расширить существующую взлетно-посадочную полосу до 45 м
; провести реконструкцию существующего перрона; построить рулежные дорожки; провести работы по водоотведению, наружному электроосвещению.
Тендерные предложения принимаются до 23 июля, аукцион запланирован на 30 августа 2021 года.
Предыстория
Житомирский аэропорт находятся в долгосрочной аренде у компании Yanair
.
В октябре 2017 года взлетно-посадочную полосу аэропорта приняли в коммунальную собственность
, чтобы получить средства от государства на реконструкцию полосы
.
Комиссия Кабмина осуществила обследование аэропорта «Житомир» и признала его готовым к осуществлению международных грузопассажирских перевозок
.