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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 22 » 13:27:35

Объявлен тендер на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Житомир»

Вчера, 13:27:35 2142 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Объявлен тендер на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Житомир»

 Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на реконструкцию аэродромного комплекса в Житомире.

Как сообщается на портале Prozorro, ожидаемая стоимость закупки составляет 476,3 млн грн.

По условиям тендерной документации, провести реконструкцию аэропорта подрядчик должен до конца 2021 года.



В техническом задании указано, что победитель торгов должен провести усиление существующего асфальтобетонного покрытия взлетно-посадочной полосы с удлинением до 2500 м; расширить существующую взлетно-посадочную полосу до 45 м; провести реконструкцию существующего перрона; построить рулежные дорожки; провести работы по водоотведению, наружному электроосвещению.

Тендерные предложения принимаются до 23 июля, аукцион запланирован на 30 августа 2021 года.


 

Предыстория


Житомирский аэропорт находятся в долгосрочной аренде у компании Yanair

В октябре 2017 года взлетно-посадочную полосу аэропорта приняли в коммунальную собственность, чтобы получить средства от государства на реконструкцию полосы

Комиссия Кабмина осуществила обследование аэропорта «Житомир» и признала его готовым к осуществлению международных грузопассажирских перевозок.
Тэги: аэропорт, тендер, Житомир
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