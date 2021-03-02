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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 2 » 15:46:51

Под Житомиром остановили автомобиль, набитый контрабандными сигаретами. ФОТО

Сегодня, 16:07:51 388 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром остановили автомобиль, набитый контрабандными сигаретами. ФОТО

 Правоохранители и пограничники вблизи Житомира остановили легковой автомобиль Volkswagen Passat, в багажнике которого обнаружили почти 2000 пачек контрабандных сигарет.

"Реализуя заранее полученную информацию, пограничники совместно с Нацполицией, недалеко от областного центра, остановили легковой автомобиль Volkswagen Passat. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили почти 2000 пачек сигарет "Jin Ling" без соответствующих марок акцизного сбора", - сообщает Госпогранслужба.

Водитель легковушки, наш соотечественник, не смог объяснить происхождение груза, место его приобретения и последующей реализации.

Нелегальные табачные изделия, стоимость которых оценивается в 100 тыс. гривен, изъяли. В отношении водителя составлен административный протокол по ч.1 ст.164-5 КУоАП Украины, который будет направлен в суд. 





Тэги: контрабанда, сигареты, Житомир
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