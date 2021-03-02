Под Житомиром остановили автомобиль, набитый контрабандными сигаретами. ФОТО

Правоохранители и пограничники вблизи Житомира остановили легковой автомобиль Volkswagen Passat, в багажнике которого обнаружили почти 2000 пачек контрабандных сигарет.
"Реализуя заранее полученную информацию, пограничники совместно с Нацполицией, недалеко от областного центра, остановили легковой автомобиль Volkswagen Passat. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили почти 2000 пачек сигарет "Jin Ling" без соответствующих марок акцизного сбора"
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Водитель легковушки, наш соотечественник, не смог объяснить происхождение груза, место его приобретения и последующей реализации.
Нелегальные табачные изделия, стоимость которых оценивается в 100 тыс. гривен, изъяли. В отношении водителя составлен административный протокол по ч.1 ст.164-5 КУоАП Украины, который будет направлен в суд.