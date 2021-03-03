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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 3 » 09:42:08

Пассажирские поезда не будут останавливаться на Житомирщине: УЗ приостанавливает продажу билетов

Вчера, 10:00:13 1018 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пассажирские поезда не будут останавливаться на Житомирщине: УЗ приостанавливает продажу билетов

 «Укрзалізниця» приостанавливает продажу билетов в Житомирскую область и прекратит посадку-высадку пассажиров из-за попадания региона в «красную» зону карантина.

Как сообщает Интерфакс-Украина, продажа билетов будет остановлена с 7 марта до 12 марта с возможностью продления до конца действия усиленного карантина. 

После 7 марта на Житомирщине также будут ограничены высадка и посадка по уже приобретенным билетам, однако пассажиры смогут выходить на станциях по маршруту, которые находятся за пределами «красной» зоны. 
 

«Подчеркиваем, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений», – отметили в компании.


Также «Укрзалізниця» проводит переговоры с облгосадминистрацией о назначении спецрейсов для пассажиров из «красной» зоны.

Напомним, с 3 марта, в Житомире и на территории всей области ввели «красную» зону карантина. Решение усилить карантин на Житомирщине связано с ухудшением ситуации с коронавирусом. В «красной» зоне действуют жесткие ограничения.
Тэги: Житомирская область, билеты, красная зона, поезд, Укрзалізниця
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