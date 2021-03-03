Пассажирские поезда не будут останавливаться на Житомирщине: УЗ приостанавливает продажу билетов

«Подчеркиваем, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений», – отметили в компании.