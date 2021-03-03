Пассажирские поезда не будут останавливаться на Житомирщине: УЗ приостанавливает продажу билетов

«Укрзалізниця» приостанавливает продажу билетов в Житомирскую область и прекратит посадку-высадку пассажиров из-за попадания региона в «красную» зону карантина.
Как сообщает Интерфакс-Украина
, продажа билетов будет остановлена с 7 марта до 12 марта
с возможностью продления до конца действия усиленного карантина.
После 7 марта на Житомирщине также будут ограничены высадка и посадка по уже приобретенным билетам, однако пассажиры смогут выходить на станциях по маршруту, которые находятся за пределами «красной» зоны.
«Подчеркиваем, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений», – отметили в компании.
Также «Укрзалізниця» проводит переговоры с облгосадминистрацией о назначении спецрейсов для пассажиров из «красной» зоны.
Напомним, с 3 марта, в Житомире и на территории всей области ввели «красную» зону карантина. Решение усилить карантин на Житомирщине связано с ухудшением ситуации с коронавирусом. В «красной» зоне действуют жесткие ограничения
.