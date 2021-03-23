Житомирщина без ж/д сообщения, пока в других «красных» регионах курсируют поезда

"Укрзалізниця" не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в Киевской, Сумской и Одесской областях, несмотря на то, что эти регионы, как и Житомирщина, в "красной" зоне карантина. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба компании.
Перевозчик отмечает
, что перечень областей с ограничениями для пассажиров железной дороги остается неизменным: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская
и Закарпатская области.
В "УЗ" уверяют, что продажа билетов в эти области, а также посадка-высадка будут разрешены, как только эпидемическая ситуация позволит исключить эти регионы из перечня "красных зон".
Почему рейсы ограничивают не во все регионы "красной" зоны?
"Укрзалізниця" напомнили, что 22 марта правительство изменило порядок введения ограничений для "красных" зон карантина. Теперь транспортные ограничения будут вводить отдельными решениями государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически после попадания региона в "красную" зону.
Также перевозчик сообщил, что вместе с местными облгосадминистрациями, Министерством инфраструктуры и Минздравом готовит назначения спецрейсов в регионы с ограничениями для пассажиров железной дороги.
Сейчас в "красной" зоне карантина с самыми жесткими ограничениями восемь регионов: Житомирская
, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская области и город Киев.