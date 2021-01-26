«Укрзалізниця» анонсировала повышение стоимости билетов на все направления

Сколько будем платить?

Сейчас по направлению Киев-Львов билет первого класса на такой поезд обойдется в 676 грн, а после подорожания он может стоить уже 811 грн.

Проезд таким же транспортом по направлению Киев-Одесса пока стоит 710 грн, а уже в декабре будет 852 грн.

Убыточность на зарплатах менеджеров не отображается

Цены повысят, но еще бы качество сервиса...

"Укрзалізницю" нужно спасать?

"Этот ресурс прочности исчерпан полностью, – говорит Омелян. – Из-за действий многих команд за последние полтора года "Укрзалізниця" фактически "выжата", уничтожена. Сейчас серьезно стоит вопрос, каким образом ее спасать. На этот год (впервые) предусмотрели 4 млрд грн дотаций. Их хватит на ремонт или закупку около 100 пассажирских вагонов, ремонт отдельных участков. Но этого недостаточно. И вместо того, чтобы бороться с коррупцией, из-за которой ежегодно теряют около 15-20 млрд грн, руководящий состав не придумал ничего лучше, чем поднять тарифы на пассажирские перевозки".



"Отпугнет" ли повышение пассажиров?

"По логике, повышение цен должно привести к улучшению подвижного состава "Укрзалізниці", – предполагает Омелян. – В 2017-18 годах, когда повышали цены на грузоперевозки, у нас был уговор с "Укрзалізницею", что дополнительная прибыль пойдет на капитальные инвестиции. Если они и сейчас сделают так, это можно будет объяснить людям. Но если они просто поднимут цены на существующие убитые поезда без кондиционеров, обогрева, элементарных удобств – это путь в никуда. Он приведет к серьезному социальному недовольству, которое и так уже в стране достаточно высокое".

"На некоторых направлениях железная дорога проигрывает автобусному движению полностью. Яркий пример "Интерсити" Киев-Херсон. Он останавливается в Херсоне и Николаеве. Между этими городами – час езды. А стоимость билета – 100 грн. Притом, автобусы стоят 50 грн. Железная дорога возит пустыми большое количество мест на этом участке, но не может сбросить цену на 50%, чтобы конкурировать с автобусами. Было бы эффективнее, если бы вместо повышения цен, "Укрзалізниця" пыталась "выжать максимум" там, где это возможно", – подытожил Рудоманов.