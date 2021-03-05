Известный житомирский кукольник Сергей Соловьев заболел и нуждается в помощи

«Все было довольно тривиально, конечно, когда встаешь утром и свело шею, думаешь, пройдет через два дня, но оно не прошло. То есть два, три, четыре дня, на пятый день у меня уже начала болеть рука. Через неделю почувствовал уже такую боль, что не мог спать. Просыпаюсь в три и как волк вою от боли. Однажды на кухне от боли потерял сознание, боль была невыносимая. Когда попал к врачу, понятно, что сразу радикальные способы не использовали, назначили сначала таблетки. Неделю лечился таблетками. То немного легче, а через час опять начинается. Пошел к невропатологу, она назначила уколы. Затем снова к невропатологу, она сказала, что нужно делать системы и идти к нейрохирургу, потому что это что-то серьезное, тем более рука начала ослабевать, онемели пальцы. Заключение врача - две протрузии (это начало грыжи позвоночника в шейном отделе). Одна протрузия в грудном отделе и грыжа межпозвоночная тоже в шейном отделе. Нагрузка большая, куклы по 5-7 кг на вытянутых руках. Мне и удовольствие работать, но очень уставала спина, и оно понемногу все смешалось. Плюс эти огромные чемоданы, тяжелые. Это такие последствия профессии», - делится кукольник Сергей Соловьев.