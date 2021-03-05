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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 5 » 13:11:40

Известный житомирский кукольник Сергей Соловьев заболел и нуждается в помощи

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Известный житомирский кукольник Сергей Соловьев заболел и нуждается в помощи

 Житомирский кукольник Сергей Соловьев нуждается в финансовой помощи на лечение. Мужчина в течение нескольких лет выступает под открытым небом с собственноручно сделанными куклами. За эти годы его творчество пришлось по душе сотням житомирян. Кукольник неоднократно принимал участие в различных фестивалях уличного искусства и получал высшие баллы. То есть, это тот человек, который делает Житомир узнаваемым.

Быть кукольником - это не только видеть улыбающихся детей и придумывать интересные спектакли, в первую очередь - это большая нагрузка на руки. Сергей о «профессиональной» болезни, с которой столкнулся, рассказал Житомир инфо.
 

«Все было довольно тривиально, конечно, когда встаешь утром и свело шею, думаешь, пройдет через два дня, но оно не прошло. То есть два, три, четыре дня, на пятый день у меня уже начала болеть рука. Через неделю почувствовал уже такую боль, что не мог спать. Просыпаюсь в три и как волк вою от боли. Однажды на кухне от боли потерял сознание, боль была невыносимая. Когда попал к врачу, понятно, что сразу радикальные способы не использовали, назначили сначала таблетки. Неделю лечился таблетками. То немного легче, а через час опять начинается. Пошел к невропатологу, она назначила уколы. Затем снова к невропатологу, она сказала, что нужно делать системы и идти к нейрохирургу, потому что это что-то серьезное, тем более рука начала ослабевать, онемели пальцы. Заключение врача - две протрузии (это начало грыжи позвоночника в шейном отделе). Одна протрузия в грудном отделе и грыжа межпозвоночная тоже в шейном отделе. Нагрузка большая, куклы по 5-7 кг на вытянутых руках. Мне и удовольствие работать, но очень уставала спина, и оно понемногу все смешалось. Плюс эти огромные чемоданы, тяжелые. Это такие последствия профессии», - делится кукольник Сергей Соловьев.


Мужчина настолько любит свое дело, что уже сейчас придумывает альтернативные варианты, однако из-за болезни пока выступать не может.

«Сложно сейчас что-то сказать. Пока рука не работает полноценно и не чувствую этими пальцами хоть что-то. Пока могу лепить что-то, готовить какой-то новый проект, есть время подумать. Уже есть планы, это будет небольшой чемодан, марионетки будут маленькие, но будут портретные. Элвис Пресли, Джон Леннон будут выполнять хиты в маленьком чемодане, небольшой динамик, чтобы было легко носить и работать с этим», - говорит Сергей Соловьев.

Мужчина требует дорогостоящего лечения, в частности, это лекарство, обезболивающие и реабилитация.
 

«Дело в том, что на это лечение за эти недели у мне ушло примерно 8-10 тысяч гривен. Я работаю в Центре творчества областного на полставки, понятно, что мне пришлось залезть в такие кредиты, образовалась такая дыра. Знакомые просили еще раньше написать свои данные карточки, чтобы люди помогли, но, честно говоря, мне было настолько неудобно и я не хотел этого делать до тех пор, пока не увидел такую ​​финансовую дыру. И это лечение Бог знает сколько будет продолжаться. Если кто-то сможет помочь, буду безмерно благодарен, потому что такая ситуация», - обращается к людям кукольник.


Для вас это может быть одна невыпитая чашка кофе, а для человека - возможность выздороветь и заниматься любимым делом и делиться положительными эмоциями с окружающими.

Перевести средства на лечение можно на карточку ПриватБанка

5168 7450 1576 0694

Соловйов Сергій Миколайович
 

Тэги: помощь, сбор денег, Житомир, кукольник
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