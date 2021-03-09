Работа в Житомире: в каких сферах сейчас легче всего устроиться на работу и сколько платят?

В Житомире и во всех отраслях нужны продавцы и менеджеры по развитию бизнеса, появилось много вакансий для медиков. Представители рабочих профессий хотят получать свыше 20 тыс. грн

Количество официально работающих украинцев продолжает сокращаться. По данным Укрстата, среднеучетная численность штатных работников в январе уменьшилась на 2,5% по сравнению с декабрем – до 7,07 млн человек. В декабре насчитывалось 7,26 млн наемных работников, а год назад, в январе 2020-го, почти 7,5 млн.

Больше всего сократилось число работников в сфере творчества, искусства и развлечений – на 17,4%, по сравнению с декабрем. Также заметно сократилось число работников сферы образования (-15,6%), искусства, спорта, развлечений и отдыха (-15%), работников библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры (-11,5%).

В то же время есть отрасли, где количество работников растет. Например, в сфере административного и вспомогательного обслуживания количество сотрудников в январе 2021-го увеличилось на 13,1%, в строительстве – на 5,8%, в торговле – на 2,7%.

Данные за февраль Укрстат пока не опубликовал. Но весной, как правило, появляются новые тенденции на рынке труда. Например, растет число работников в сельском хозяйстве, оживает строительство.

Какие профессии будут наиболее востребованы в Украине этой весной? На какие зарплаты могут рассчитывать соискатели? Сайт "Сегодня" поинтересовался ситуацией на рынке.



Продавцы – вне конкуренции

Украинскому рынку стабильно нужны специалисты по продажам. Об этом говорят данные международного сайта по поиску работы Jooble. Аналитики сайта проанализировали все вакансии за первых два месяца нового года и пришли к выводу, что украинский рынок труда стабильно нуждается в представителях торговых профессий – независимо от того, усиливаются карантинные ограничения или ослабляются. Наибольшим спросом в январе и феврале пользовались продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Например, на Jooble сейчас размещено более 8000 предложений для менеджеров по продажам и более 3800 предложений – для продавцов-консультантов. Наибольшее количество вакансий собрано в городах-миллионниках и областных центрах.

В зависимости от региона и направления деятельности продавцам-консультантам сейчас предлагают зарплату от 5000 до 25 000 грн в месяц. Менеджерам по продажам – от 6000 до 75 000 грн.

Елена Кирильевнина, руководитель по работе с партнерами Jooble, считает, что в ближайшем времени существенно вырастет и количество вакансий для продавцов на рынки.

"Как показывает практика, продавцы на рынки нужны круглый год, но с потеплением – особенно. Ведь совсем скоро поспеют фрукты и овощи, и количество желающих подзаработать на таких сезонных продажах точно увеличится", – говорит она.



В международной стаффинговой группе ANCOR Ukraine подтверждают: спрос на менеджеров по продажам и в целом число предложений в розничной торговли растет. В том числе предложений, связанных с работой в интернете.

"Наблюдается рост cфер розничной торговли и товаров народного потребления, что отражается и на наймовой активности. Для данных сфер актуально увеличение количества позиций направления диджитал: маркетологов, специалистов в области ppc/smm/контент/SEO, экспертов в электронной коммерции и т. д. Все без исключения сегменты рынка демонстрируют увеличение спроса на менеджеров по продажам, а также менеджеров по развитию бизнеса", – рассказывает Жанна Селищева, старший консультант по рекрутменту группы ANCOR Ukraine.

Стало больше вакансий для медиков

Несмотря на пандемию и потребность в медицинских кадрах, за прошлый год число работников медицинской сферы сократилось. Так, в первой половине 2020-го среднеучетная численность работников сферы здравоохранения уменьшилась почти на 41 тыс. человек – с 777,6 тыс. сотрудников в январе до 736,8 тыс. в июне.

Во второй половине года темпы сокращения численности персонала ощутимо замедлились: с июля по декабрь число медиков сократилось меньше чем на 2 тысячи человек.

В частности, по данным Кабмина, за минувший год уволилось 5000 врачей тех профилей, которые помогают в лечении COVID-19. А пополнился этот сегмент только тысячей медиков. Таким образом, на сегодня дефицит кадров составляет порядка 4000 человек.

С 2021 года наметилась тенденция к расширению штата медперсонала. Только за январь в этой сфере стало почти на 3000 работников больше. И, по наблюдению экспертов, сейчас прибавилось вакансий для медиков.

"Говоря о рынке медицины и фармации, можно отметить определенную активность по сравнению с 2020 годом. Компании адаптировались к карантинным реалиям и уже понимают, как в этой ситуации работать. Вместе с тем пока только 15% компаний расширяют штат. Рекрутмент в других компаниях больше связан с декретом сотрудников или переходом сотрудников в другие компании", – рассказывает Жанна Селищева.

Рабочие профессии: люди ищут работу в своем регионе

Эксперты по HR утверждают, что спрос на рабочие профессии в Украине не исчез. Хотя в 2020 году некоторые промышленные компании были вынуждены сократить штат.

Что же мешает работодателям найти сотрудников рабочих профессий, а соискателям – устроиться на подходящую работу? Это выясняла компания ANCOR Ukraine в ходе специального исследования, проведенного в феврале.

Результаты исследования показали, что 60% рабочих не готовы ехать на работу в другой регион страны или за границу. Однако в то же время 90% опрошенных согласились бы на работу по контракту или вахтовым методом, если бы им предложили устраивающую их достойную зарплату.

Для 24% респондентов приемлемой зарплатой, при которой они бы согласились переехать в другой регион, стали 15-20 тыс. грн, еще для 21% – 25-30 тыс. грн, и для 14% – 30-35 тыс. грн. Назывались и более высокие цифры. На зарплаты меньше 15 тыс. грн согласились бы только 9% опрошенных.

Кроме того, более половины респондентов (56%) сказали, что для них важно, чтобы предлагаемая работа была официальной.



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