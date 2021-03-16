В Житомирской области готовят резервные больницы для COVID-больных

"15.03.2021 года направлено письмо на имя руководителя работ по ликвидации последствий эпидемиологической ситуации относительно развертывания дополнительных коек. В частности, в центральной районной больнице Бердичевского района, это так называемые койки резерва, там их 30, и в Попельнянской больнице Попельнянского районного совета на 40 коек", – отметила Остапченко.