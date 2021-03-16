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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 16 » 08:56:39

В Житомирской области готовят резервные больницы для COVID-больных

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В Житомирской области готовят резервные больницы для COVID-больных

 В больницах Бердичева и Попельни, которые ранее не принимали пациентов с COVID-19, развернут 70 дополнительных коек для больных. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко.
 

"15.03.2021 года направлено письмо на имя руководителя работ по ликвидации последствий эпидемиологической ситуации относительно развертывания дополнительных коек. В частности, в центральной районной больнице Бердичевского района, это так называемые койки резерва, там их 30, и в Попельнянской больнице Попельнянского районного совета на 40 коек", – отметила Остапченко.


Зампредседателя ОГА добавила, что сейчас больше всего загружены больными и пациентами с подозрением на COVID-19 Малинская городская больница, Новоград-Волынское горрайонное территориальное объединение, Чудновская больница, Бердичевская городская больница. 

Из-за большого количества занятых коек пациентов из этих городов и районов госпитализируют в Коростенскую центральную городскую больницу, Житомирскую районную больницу, областную клиническую больницу им. Гербачевского.

По состоянию на 15 марта на стационарном лечении в больницах области находились 1288 больных COVID-19, из них на кислородном обеспечении 628 человек, а на аппаратах искусственной вентиляции легких – 29 человек. 
 
Тэги: Житомирская область, больница, covid19
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