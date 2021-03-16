В Житомирской области готовят резервные больницы для COVID-больных

В больницах Бердичева и Попельни, которые ранее не принимали пациентов с COVID-19, развернут 70 дополнительных коек для больных. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко
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"15.03.2021 года направлено письмо на имя руководителя работ по ликвидации последствий эпидемиологической ситуации относительно развертывания дополнительных коек. В частности, в центральной районной больнице Бердичевского района, это так называемые койки резерва, там их 30, и в Попельнянской больнице Попельнянского районного совета на 40 коек", – отметила Остапченко.
Зампредседателя ОГА добавила, что сейчас больше всего загружены больными и пациентами с подозрением на COVID-19 Малинская городская больница, Новоград-Волынское горрайонное территориальное объединение, Чудновская больница, Бердичевская городская больница.
Из-за большого количества занятых коек пациентов из этих городов и районов госпитализируют в Коростенскую центральную городскую больницу, Житомирскую районную больницу, областную клиническую больницу им. Гербачевского.
По состоянию на 15 марта на стационарном лечении в больницах области находились 1288 больных COVID-19, из них на кислородном обеспечении 628 человек, а на аппаратах искусственной вентиляции легких – 29 человек.