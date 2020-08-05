Работники житомирской психбольницы устроили протест и перекрыли международную автотрассу. ФОТО

"Мы проводим акцию за сохранение нашей больницы. Мы хотим работать. Если мы останемся без работы и больница закроется, то наше село просто исчезнет с карты Украины. У многих из нас стаж 25-26 лет. Мы не хотим остаться также без пенсии, потому что у нас ещё нет пенсионного возраста", - сказала Наталья Редчиц, медсестра больницы.

"В целом у нас 3 отделения. Менее 80 пациентов в настоящее время не бывает. Другое отделение - женское. На 30 коек. Еще есть мужское отделение, которое также рассчитано на 30 коек. Также есть психотуберкулезное отделения, которое обслуживает пациентов со всей области из больниц и психоневрологических интернатов", - сказал сотрудник больницы Александр Вознюк.

"Не может больница на 100 коек существовать на сумму 205 тысяч гривен. Это фактически только оплата за электроэнергию. У нас больница хронических пациентов. Люди 20-30 лет лечатся из-за психических болезней. Почти все инвалиды. Часть из них недееспособны. И психотуберкулезное отделение единственное в области. В настоящее время у нас работает 120 штатных работников. Последнее, что мы выплатили людям перед днем ​​медицинского работника, это по 700 гривен, потому что это все, что осталось на наших счетах. Еще есть немного денег на хлеб для пациентов, некоторые продукты закупили. Остальное полагаемся на волонтеров", - сказала Татьяна Давидюк.

"НСЗУ сегодня оплачивает только медицинскую услугу. Социальные услуги не оплачиваются в таких заведениях. Кроме авансовых выплат 200 тысяч, больше выплат не было. НСЗУ выставляет определенные условия, которые учреждение должно выполнять. Пообещала Национальная служба здоровья Украины, что в июле после получения лицензии они предоставят авансовые выплаты", - рассказал руководитель областного управления здравоохранения Николай Суслик.

ФОТО: Суспільне