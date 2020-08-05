Работники житомирской психбольницы устроили протест и перекрыли международную автотрассу. ФОТО

"Мы проводим акцию за сохранение нашей больницы. Мы хотим работать. Если мы останемся без работы и больница закроется, то наше село просто исчезнет с карты Украины. У многих из нас стаж 25-26 лет. Мы не хотим остаться также без пенсии, потому что у нас ещё нет пенсионного возраста", - сказала Наталья Редчиц, медсестра больницы.
"В целом у нас 3 отделения. Менее 80 пациентов в настоящее время не бывает. Другое отделение - женское. На 30 коек. Еще есть мужское отделение, которое также рассчитано на 30 коек. Также есть психотуберкулезное отделения, которое обслуживает пациентов со всей области из больниц и психоневрологических интернатов", - сказал сотрудник больницы Александр Вознюк.
"Не может больница на 100 коек существовать на сумму 205 тысяч гривен. Это фактически только оплата за электроэнергию. У нас больница хронических пациентов. Люди 20-30 лет лечатся из-за психических болезней. Почти все инвалиды. Часть из них недееспособны. И психотуберкулезное отделение единственное в области. В настоящее время у нас работает 120 штатных работников. Последнее, что мы выплатили людям перед днем медицинского работника, это по 700 гривен, потому что это все, что осталось на наших счетах. Еще есть немного денег на хлеб для пациентов, некоторые продукты закупили. Остальное полагаемся на волонтеров", - сказала Татьяна Давидюк.
"НСЗУ сегодня оплачивает только медицинскую услугу. Социальные услуги не оплачиваются в таких заведениях. Кроме авансовых выплат 200 тысяч, больше выплат не было. НСЗУ выставляет определенные условия, которые учреждение должно выполнять. Пообещала Национальная служба здоровья Украины, что в июле после получения лицензии они предоставят авансовые выплаты", - рассказал руководитель областного управления здравоохранения Николай Суслик.
бабло идёт за пациентами, просто немного заблудилось.
надо потерпеть......