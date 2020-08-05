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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 5 » 10:46:45

Работники житомирской психбольницы устроили протест и перекрыли международную автотрассу. ФОТО

Сегодня, 11:10:45 1042 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Работники житомирской психбольницы устроили протест и перекрыли международную автотрассу. ФОТО

 Полсотни работников Житомирской областной психиатрической больницы №2 в Овручском районе 4 августа перекрывали дорогу международного значения Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский.

Люди непрерывно ходили по пешеходному переходу, требуя выплатить задолженность по зарплате и не закрывать больницу, передает "Суспільне Житомир".
 

"Мы проводим акцию за сохранение нашей больницы. Мы хотим работать. Если мы останемся без работы и больница закроется, то наше село просто исчезнет с карты Украины. У многих из нас стаж 25-26 лет. Мы не хотим остаться также без пенсии, потому что у нас ещё нет пенсионного возраста", - сказала Наталья Редчиц, медсестра больницы.




По состоянию на сегодня на стационарном лечении находится около 90 пациентов.
 

"В целом у нас 3 отделения. Менее 80 пациентов в настоящее время не бывает. Другое отделение - женское. На 30 коек. Еще есть мужское отделение, которое также рассчитано на 30 коек. Также есть психотуберкулезное отделения, которое обслуживает пациентов со всей области из больниц и психоневрологических интернатов", - сказал сотрудник больницы Александр Вознюк.


Руководитель больницы Татьяна Давидюк рассказала, что согласно контракту с Национальной службой здоровья Украины заведение получило финансирование на сумму всего 205 тысяч гривен. Персонал не получает зарплату с июня.


 

"Не может больница на 100 коек существовать на сумму 205 тысяч гривен. Это фактически только оплата за электроэнергию. У нас больница хронических пациентов. Люди 20-30 лет лечатся из-за психических болезней. Почти все инвалиды. Часть из них недееспособны. И психотуберкулезное отделение единственное в области. В настоящее время у нас работает 120 штатных работников. Последнее, что мы выплатили людям перед днем ​​медицинского работника, это по 700 гривен, потому что это все, что осталось на наших счетах. Еще есть немного денег на хлеб для пациентов, некоторые продукты закупили. Остальное полагаемся на волонтеров", - сказала Татьяна Давидюк.


До июня это медицинское учреждение дофинансировали на сумму более 2 миллионов гривен со счета госбюджета.
 

"НСЗУ сегодня оплачивает только медицинскую услугу. Социальные услуги не оплачиваются в таких заведениях. Кроме авансовых выплат 200 тысяч, больше выплат не было. НСЗУ выставляет определенные условия, которые учреждение должно выполнять. Пообещала Национальная служба здоровья Украины, что в июле после получения лицензии они предоставят авансовые выплаты", - рассказал руководитель областного управления здравоохранения Николай Суслик.


На следующей сессии облсовета будет вноситься вопрос о выделении денег на полноценную заработную плату медицинским работникам. Это 1 миллион 100 тысяч гривен на один месяц.

ФОТО: Суспільне
Тэги: протест, больница, Житомирская область
Комментариев: 3
google
1 Гугиль (google)   • 11:45:04, Сегодня [Материал]
+6

Дуриков и зеков выпустят, уже отчасти выпустили, а потом в купе УЗ будет скакать имбицил и насиловать женщин...
MAS-ter
2 Mast (MAS-ter)   • 11:51:23, Сегодня [Материал]
+2

Электорат ОПЗЖ выходит на свободу
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 12:23:33, Сегодня [Материал]
+3

чего бузить?
бабло идёт за пациентами, просто немного заблудилось.
надо потерпеть......
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