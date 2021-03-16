В Житомире мужчина по ночам выходил «на охоту» за автомобильными аккумуляторами

37-летний житель одного из поселков области ночью "подрабатывал" в Житомире, обворовывая машины во дворах многоэтажек. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирщины.
"На днях в Житомирское районное управление обратились двое житомирян. Мужчины сообщили, что в течение ночи с их автомобилей, которые находились во дворах многоэтажных домов, кто-то похитил аккумуляторные батареи. Оперативники уголовного розыска провели ряд мероприятий и установили, что оба правонарушения мог совершить 37-летний житель одного из поселков Житомирщины", - информируют правоохранители.
Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Сейчас полицейские имеют обоснованные подозрения о причастности его минимум к 5 подобным фактам в Житомире.
Предварительно известно, что подозреваемый действовал в темное время суток и выбирал автомобили советского и отечественного производства, которые владельцы оставляли на ночь во дворах многоэтажек. Автомобильные аккумуляторы и другие вещи из салона, которые могли представлять какую-то ценность, он перепродавал.
Сейчас по указанным фактам следователи проводят досудебное расследование. В соответствии со ст. 185 (кража) УК Украины такие противоправные действия наказываются от штрафа до 5 лет лишения свободы. Если же указанные деяния совершаются повторно, то виновнику грозит уже лишение свободы на аналогичный срок.