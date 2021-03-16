В Житомире мужчина по ночам выходил «на охоту» за автомобильными аккумуляторами

"На днях в Житомирское районное управление обратились двое житомирян. Мужчины сообщили, что в течение ночи с их автомобилей, которые находились во дворах многоэтажных домов, кто-то похитил аккумуляторные батареи. Оперативники уголовного розыска провели ряд мероприятий и установили, что оба правонарушения мог совершить 37-летний житель одного из поселков Житомирщины", - информируют правоохранители.