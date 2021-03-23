120 тыс. грн «отката»: суд еще на три месяца продлил расследование дела Суслика

Киевский суд еще на три месяца продлил досудебное расследование дела о взяточничестве директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика.
Об этом говорится в постановлении Подольского районного суда города Киева от 17 марта 2021 года, передает Житомир инфо
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"Термін дії обов`язків, покладених на підозрюваного, становить два місяці, а саме до 22.03.2021. Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 15.03.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020101070000260 від 08.12.2020 продовжено до трьох місяців"
, - отмечается в постановлении.
Суд продлил Николаю Суслику срок действия обязанностей на один месяц, то есть до 22.04.2021 года, а именно:
- прибывать к следователю, прокурору или в суд по каждому их вызову и требованию;
- не отлучаться за пределы района, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда;
- уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства или места работы;
- воздерживаться от общения со свидетелем (директор Коростенского ЦГБ - ред.);
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта, если их несколько) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Скриншот из постановления суда
В то же время по состоянию на утро 23 марта в Едином государственном реестре судебных решений не удалось найти решение о продлении срока отстранения подозреваемого Суслика от должности директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации, а срок предварительного отстранения закончился 22 марта 2021 года.
Предыстория
Вечером 21 января стало известно о задержании СБУ директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика
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22 января стало известно, что Николай Суслика требовал "откат"
со средств, выделенных на противодействие пандемии COVID-19.
После задержания председатель ОГА Виталий Бунечко заявил, что у него не было никаких претензий
к Николаю Суслику, как к специалисту.
26 января стало известно, что Суслик внес залог и вышел из СИЗО
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