В житомирском ТРЦ нашли подозрительный чемодан: взрывотехники подорвали его на парковке. ВИДЕО

23 марта в Житомире в торговом комплексе "Глобал UA" обнаружили подозрительный чемодан. На место происшествия вызвали полицию и взрывотехническую службу. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
"Информация об обнаружении в помещении торгового комплекса подозрительного чемодана, к которому долгое время никто не подходил, поступило по спецлинии "102" около 15 часов. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции и специалисты взрывотехнической службы ГУ Нацполиции области", - отмечают правоохранители.
Из помещения ТРЦ эвакуировали персонал и клиентов. Взрывотехники вынесли чемодан на улицу и дистанционно уничтожили.
"Установлено, что опасных веществ и предметов в нем не было", - отметили в полиции.
Правоохранители призывают граждан к бдительности и осторожности в обращении с подозрительными предметами на улицах, парках, скверах, в транспорте, в помещениях торговых заведений, других публичных местах. В случае возникновения неоднозначной ситуации звоните по номеру "102".