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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 23 » 16:58:28

В житомирском ТРЦ нашли подозрительный чемодан: взрывотехники подорвали его на парковке. ВИДЕО

Вчера, 17:15:28 1536 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирском ТРЦ нашли подозрительный чемодан: взрывотехники подорвали его на парковке. ВИДЕО

 23 марта в Житомире в торговом комплексе "Глобал UA" обнаружили подозрительный чемодан. На место происшествия вызвали полицию и взрывотехническую службу. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
 

"Информация об обнаружении в помещении торгового комплекса подозрительного чемодана, к которому долгое время никто не подходил, поступило по спецлинии "102" около 15 часов. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции и специалисты взрывотехнической службы ГУ Нацполиции области", - отмечают правоохранители.


Из помещения ТРЦ эвакуировали персонал и клиентов. Взрывотехники вынесли чемодан на улицу и дистанционно уничтожили.
 

"Установлено, что опасных веществ и предметов в нем не было", - отметили в полиции.

Правоохранители призывают граждан к бдительности и осторожности в обращении с подозрительными предметами на улицах, парках, скверах, в транспорте, в помещениях торговых заведений, других публичных местах. В случае возникновения неоднозначной ситуации звоните по номеру "102".

Тэги: подозрительный чемодан, Житомир, ТРЦ Глобал
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Комментариев: 4
ELVA
1 Elva (ELVA)   • 17:49:17, Вчера [Материал]

Кто-то чемодан с труселями провтыкал ...
melan
2 melan (melan)   • 18:06:32, Вчера [Материал]

учения
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 22:45:03, Вчера [Материал]

Вроде как карантин и Глобал кроме Ашана должен был бы быть закрытым? Или я чего-то не знаю?
Marine
4 Руслана (Marine)   • 10:52:00, Сегодня [Материал]

да какой там карантин, если есть деньги - откроют зайдешь и купишь.
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