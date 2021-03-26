Пустырь в центре Житомира оградили забором: уже известно, что там планируют построить

"Житомиряне помнят события тех лет. Мы еще не получили заявку на строительство еще не выдавали разрешение, - рассказывает Сергей Сухомлин. - Но этот объект уже несколько раз проходил градостроительный совет, куда входят архитекторы. Тогда была просьба к застройщику построить дом, который будет вровень с соседними домами и замыкать этот квартал. Это была рекомендация архитекторов. В таком виде это будет торгово-офисное помещение".

"Несколько лет назад из Днепра супермаркет АТБ привез новое предложение. Это уже не стандартный модуль, а 4-5-этажный дом торгово-офисного центра. Однако мнения разделились. Специалисты советовали подвинуть его от улицы, чтобы открылся вид на памятник архитектуры - костел. Что сегодня нам предложат пока не известно. Но есть мнение, что надо открыть перекресток и, если строить, то в глубине. Сделать на этом месте сквер и построить здание, чтобы закрыть панораму и решить композицию перекрестка", - отмечает Георгий Мокрицкий.