Пустырь в центре Житомира оградили забором: уже известно, что там планируют построить

В Житомире на перекрестке улиц Театральной и Киевской планируют построить многоэтажный торгово-офисный центр. Разрешение на строительство еще не предоставили.
Об этом сообщает "Суспільне
" со ссылкой на мэра Житомира Сергея Сухомлина.
По его словам, торгово-офисный центр планируют построить на улице Киевской, 6, где в 2014 году проходили протесты против строительства супермаркета
.
"Житомиряне помнят события тех лет. Мы еще не получили заявку на строительство еще не выдавали разрешение, - рассказывает Сергей Сухомлин. - Но этот объект уже несколько раз проходил градостроительный совет, куда входят архитекторы. Тогда была просьба к застройщику построить дом, который будет вровень с соседними домами и замыкать этот квартал. Это была рекомендация архитекторов. В таком виде это будет торгово-офисное помещение".
Представитель житомирской градостроительного совета Георгий Мокрицкий говорит, что пока владельцы участка не предоставили проект застройки.
"Несколько лет назад из Днепра супермаркет АТБ привез новое предложение. Это уже не стандартный модуль, а 4-5-этажный дом торгово-офисного центра. Однако мнения разделились. Специалисты советовали подвинуть его от улицы, чтобы открылся вид на памятник архитектуры - костел. Что сегодня нам предложат пока не известно. Но есть мнение, что надо открыть перекресток и, если строить, то в глубине. Сделать на этом месте сквер и построить здание, чтобы закрыть панораму и решить композицию перекрестка", - отмечает Георгий Мокрицкий.
25 марта рабочие строительной компании завершили строительство забора вокруг земельного участка.
Фото: Суспільне
Предыстория
На участке по улице Киевская, 6 планировалось создать сквер Героев Украины
.
Несколько лет назад на этом месте начали строить продуктовый маркет АТБ, но общественность выступила против и впоследствии металлическую конструкцию демонтировали
.
В октябре 2017 года опубликовали проект торгово-офисного центра
на пересечении Киевской и Театральной.
Проект 2017 года