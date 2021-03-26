Центральный стадион Житомира сдали в эксплуатацию: сегодня там сыграет ФК «Полесье»

«12 лет, 8 руководителей области и более 4000 дней без футбольных матчей в Житомире... Это слишком долгий путь, который пришлось пройти команде и ее болельщикам, чтобы дождаться времени, когда стадион «Полесье» превратится из «памятника коррупции» в настоящий спортивный объект. Приятно, что нам удалось сделать то во, что многие не верили и, наконец, ввести в эксплуатацию этот стадион», - написал глава Житомирской ОГА.