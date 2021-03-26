Центральный стадион Житомира сдали в эксплуатацию: сегодня там сыграет ФК «Полесье»

Житомирский стадион «Полесье» получил разрешение от ГАСИ на ввод в эксплуатацию и был рекомендован Ассоциацией футбола Украины для включения в календарь соревнований на 2021-2022 годы.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель облгосадминистрации Виталий Бунечко
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«12 лет, 8 руководителей области и более 4000 дней без футбольных матчей в Житомире... Это слишком долгий путь, который пришлось пройти команде и ее болельщикам, чтобы дождаться времени, когда стадион «Полесье» превратится из «памятника коррупции» в настоящий спортивный объект. Приятно, что нам удалось сделать то во, что многие не верили и, наконец, ввести в эксплуатацию этот стадион», - написал глава Житомирской ОГА.
Уже сегодня, в 14:00 ФК «Полесье» сыграет на домашнем стадионе с херсонским «Кристаллом».
К сожалению, из карантинных ограничений, игра пройдет без зрителей. На Youtube состоится онлайн-трансляция матча
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Предыстория
Реконструкция центрального стадиона «Полесье» продолжалась 15 лет. В конце декабря 2020 года завершили первую очередь реконструкции
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Реконструкция пережила восемь председателей Житомирской облгосадминистрации, Виталий Бунечко – девятый
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Относительно стоимости работ, то реконструкция «Полесья» уже имеет сметную стоимость 204,4 млн грн, но может увеличиться еще на 100 млн грн
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