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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 26 » 15:51:12

«Нафтогаз» предупредил о перебоях с отоплением: под угрозой город и пгт на Житомирщине

Сегодня, 16:09:12 421 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Нафтогаз» предупредил о перебоях с отоплением: под угрозой город и пгт на Житомирщине

 В некоторых областях Украины сложилась критическая ситуация в сфере теплоснабжения. Под угрозой перебоев с отоплением находятся 15 регионов, в частности дома в двух населенных пунктах Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании "Нафтогаз Украины".

По состоянию на 25 марта, 56 предприятий не выполняли требования для получения дешевого газа по специальным обязательствам. Для получения этого газа компании в апреле должны заплатить более 820 млн гривен.

"Нафтогаз" опубликовал перечень критических должников. В списке ОСМД из города Малина и ПЖРЭП из пгт Новогуйвинское.

"Нафтогаз призывает теплопроизводителей привести свои расчеты к надлежащему уровню. Обеспечение теплом украинцев в отопительный сезон – важная задача", – заметили в компании.

Тэги: Нафтогаз, Житомирщина, отопление
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