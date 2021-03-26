«Нафтогаз» предупредил о перебоях с отоплением: под угрозой город и пгт на Житомирщине

В некоторых областях Украины сложилась критическая ситуация в сфере теплоснабжения. Под угрозой перебоев с отоплением находятся 15 регионов, в частности дома в двух населенных пунктах Житомирской области.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании "Нафтогаз Украины
".
По состоянию на 25 марта, 56 предприятий не выполняли требования для получения дешевого газа по специальным обязательствам. Для получения этого газа компании в апреле должны заплатить более 820 млн гривен.
"Нафтогаз" опубликовал перечень критических должников. В списке ОСМД из города Малина и ПЖРЭП из пгт Новогуйвинское.
"Нафтогаз призывает теплопроизводителей привести свои расчеты к надлежащему уровню. Обеспечение теплом украинцев в отопительный сезон – важная задача"
, – заметили в компании.