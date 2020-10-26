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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Октябрь » 26 » 10:29:24

«Нафтогаз» построил на Житомирщине мощную солнечную электростанцию. ФОТО

Сегодня, 10:53:24 1963 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Нафтогаз» построил на Житомирщине мощную солнечную электростанцию. ФОТО

 Компания "Нафтогаз" ввела в эксплуатацию в городе Чуднов Житомирской области солнечную электростанцию ​​мощностью 33 МВт. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
 

"Станция построена с применением самых современных технологических решений и высокоэффективного оборудования от ведущих мировых производителей. В частности, на станции применяются монокристаллические фотоэлектрические модули с графеновых покрытием с одной из самых высоких в своем классе мощностей - 430 Вт от ZNSHINE PV-Tech Co., а также стринговые инверторы SUN2000-185KTL от Huawei. Все вспомогательные элементы оборудования и материалы украинского производства", - говорится в сообщении.


Отмечается, что пиковая мощность фотоэлектрических модулей составляет 33,313 МВт. Мощность в точке присоединения - 25 МВт.

"Плановый объем полезного отпуска (продажи) электроэнергии за первый год работы солнечной станции составит не менее 36,5 тыс МВт∙ч с ожидаемым доходом более 153 млн грн", - добавили в "Нафтогазе".



ФОТО: Нафтогаз
Тэги: Нафтогаз, солнечная электростанция, Житомирщина
Комментариев: 1
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 12:15:49, Сегодня [Материал]
+3

Сонячна електрика коштує дорого, цих станцій сонячних станцій вже стільки набудували, що ріст вартості електрики вже не за горами.
(Низьку ціну на елкерику ще тримають державні АЕС, які дають десь половину електрогенерації, але їх вже почали щемити ТЕС з дорожчою еоектрикою (ДТЕК - Ахметов)).
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