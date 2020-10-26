«Нафтогаз» построил на Житомирщине мощную солнечную электростанцию. ФОТО

"Станция построена с применением самых современных технологических решений и высокоэффективного оборудования от ведущих мировых производителей. В частности, на станции применяются монокристаллические фотоэлектрические модули с графеновых покрытием с одной из самых высоких в своем классе мощностей - 430 Вт от ZNSHINE PV-Tech Co., а также стринговые инверторы SUN2000-185KTL от Huawei. Все вспомогательные элементы оборудования и материалы украинского производства", - говорится в сообщении.