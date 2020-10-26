«Нафтогаз» построил на Житомирщине мощную солнечную электростанцию. ФОТО

Компания "Нафтогаз" ввела в эксплуатацию в городе Чуднов Житомирской области солнечную электростанцию мощностью 33 МВт. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза
".
"Станция построена с применением самых современных технологических решений и высокоэффективного оборудования от ведущих мировых производителей. В частности, на станции применяются монокристаллические фотоэлектрические модули с графеновых покрытием с одной из самых высоких в своем классе мощностей - 430 Вт от ZNSHINE PV-Tech Co., а также стринговые инверторы SUN2000-185KTL от Huawei. Все вспомогательные элементы оборудования и материалы украинского производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пиковая мощность фотоэлектрических модулей составляет 33,313 МВт. Мощность в точке присоединения - 25 МВт.
"Плановый объем полезного отпуска (продажи) электроэнергии за первый год работы солнечной станции составит не менее 36,5 тыс МВт∙ч с ожидаемым доходом более 153 млн грн"
, - добавили в "Нафтогазе".
ФОТО: Нафтогаз
(Низьку ціну на елкерику ще тримають державні АЕС, які дають десь половину електрогенерації, але їх вже почали щемити ТЕС з дорожчою еоектрикою (ДТЕК - Ахметов)).