На Житомирщине с солнечной электростанции украли панели и вывезли в Сумскую область

В Житомирской области с солнечной электростанции украли более 60-ти секций батарей. Инцидент произошел в Потиевской громаде в середине октября. Украденные солнечные батареи через 2 месяца обнаружили на Сумщине. Об этом сообщили в полиции Житомирской области
.
"В середине октября в полицию поступило сообщение о похищении с территории общества в Потиевской громаде части из размещенных солнечных батарей. Во время осмотра места происшествия работники следственно-оперативной группы Житомирского районного управления полиции зафиксировали предварительные обстоятельства. Так, в первую очередь удалось выяснить, что на территорию ночью попали неизвестные, которые демонтировали 61 секцию солнечных батарей, транспортировали похищенное с помощью автомобиля", - информирует полиция.
Оперативники криминальной полиции ГУНП и Житомирского райуправления провели расследование и разоблачили в причастности к краже двух жителей Сумской области в возрасте 29 и 36 лет.
"О старшем из них известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконное обращение с наркотиками"
, – добавили в ГУНП.
Также установлено, что мужчины арендовали микроавтобус в столице и с помощью него перевезли на Сумщину похищенные солнечные батареи. Все секции полицейские изъяли в ходе санкционированных следственных действий в Сумской области.
Согласно действующему законодательству ворам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
Фото: полиция