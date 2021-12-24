Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 25 Декабря 2021    05:32:39
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 24 » 16:34:52

На Житомирщине с солнечной электростанции украли панели и вывезли в Сумскую область

Вчера, 16:34:52 657 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине с солнечной электростанции украли панели и вывезли в Сумскую область

 В Житомирской области с солнечной электростанции украли более 60-ти секций батарей. Инцидент произошел в Потиевской громаде в середине октября. Украденные солнечные батареи через 2 месяца обнаружили на Сумщине. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
 

"В середине октября в полицию поступило сообщение о похищении с территории общества в Потиевской громаде части из размещенных солнечных батарей. Во время осмотра места происшествия работники следственно-оперативной группы Житомирского районного управления полиции зафиксировали предварительные обстоятельства. Так, в первую очередь удалось выяснить, что на территорию ночью попали неизвестные, которые демонтировали 61 секцию солнечных батарей, транспортировали похищенное с помощью автомобиля", - информирует полиция.




Оперативники криминальной полиции ГУНП и Житомирского райуправления провели расследование и разоблачили в причастности к краже двух жителей Сумской области в возрасте 29 и 36 лет.

"О старшем из них известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконное обращение с наркотиками", – добавили в ГУНП.

Также установлено, что мужчины арендовали микроавтобус в столице и с помощью него перевезли на Сумщину похищенные солнечные батареи. Все секции полицейские изъяли в ходе санкционированных следственных действий в Сумской области.

Согласно действующему законодательству ворам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Фото: полиция
Тэги: Житомирщина, кража, солнечная электростанция
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus