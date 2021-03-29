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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 29 » 12:10:59

Пока житомирянин отдыхал, его BMW угнали и спрятали в гаражном кооперативе

Сегодня, 12:10:59 1288 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пока житомирянин отдыхал, его BMW угнали и спрятали в гаражном кооперативе

 27 марта на одной из центральных улиц Житомира угнали автомобиль BMW. Полицейские быстро установили причастного к правонарушению и разыскали похищенное транспортное средство.

"В полицию обратилась 26-летняя житомирянка с сообщением об исчезновении автомобиля, принадлежащего ее мужу. По словам женщины, несколькими часами ранее он оставил BMW на одной из центральных улиц города и пошел отдыхать в компанию друзей. Однако, вернувшись через несколько часов, ни машины, ни ключей от нее, который находились в кармане его куртки, уже не было", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции. Правоохранители осмотрели место, где стоял автомобиль, опросили возможных свидетелей происшествия и изъяли записи камер наблюдения.
 

"При анализе видео оперативники криминальной полиции и установили причастного к незаконному завладению транспортным средством. Им оказался 34-летний житомирянин", - рассказал начальник Житомирского РУП Сергей Синявский.


В тот же день патрульные полицейские заметили его неподалеку одной из автозаправочных станций города и доставили в отделение полиции. Он сообщил, что похищенный автомобиль спрятал в одном из гаражных кооперативов Житомира. Работники следственно-оперативной группы изъяли оттуда BMW и зафиксировали ряд вещественных доказательств.



Угонщику автомобиля грозит заключение сроком от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. 
Тэги: Житомир, BMW, угон
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Комментариев: 1
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 12:34:43, Сегодня [Материал]

BMW головного мозку.
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