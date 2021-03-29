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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 29 » 13:32:52

В Житомирской области целые медучреждения отказываются делать прививки от COVID-19

Сегодня, 13:46:39 1051 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области целые медучреждения отказываются делать прививки от COVID-19

 В Житомирской области продолжается вакцинация против коронавируса и за минувшие сутки прививки получили 120 человек. Однако в ОГА говорят, что в области есть несколько медучреждений, в которых работники не согласились вакцинироваться.

"Я сейчас не хочу их озвучивать, но есть такие медработники и учреждения здравоохранения, которые вовсе не согласились на вакцинацию. Есть больницы, в которых 50% работников вакцинированы, есть больницы, в которых 30 и 20%, но еще раз хочу повторить, пожалуйста, медработники, записывайтесь на прививку, потому что это ваша безопасность", - сообщила во время онлайн-брифинга заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Наталия Остапченко.

По состоянию на 29 марта на Житомирщине вакцинировали 6101 человека.
 

"Среди работников первичной медицинской помощи вакцинировано 605 человек, работников экстренной медицинской помощи - 178, работников больниц, которые оказывают помощь пациентам с COVID - 990, работников системы общественного здоровья - 137, работников ведомственных учреждений здравоохранения - 110, работников частных больниц - 370", - рассказала Наталья Остапченко.


Кроме того, в пределах области вакцинировали 302 соцработников и 1433 работников структур госбезопасности, к которым относятся спасатели, полицейские, военные, нацгвардейцы, пограничники и работники СБУ.

В Украине с начала прививочной кампании привито против коронавируса 198 465 человек.
 

Вакцинация в Украине


С 24 февраля в стране началась вакцинация против коронавируса. Первыми вакцинируют медиков, работающих с больными COVID-19 и военных. Прививки также сделали министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко и президент Владимир Зеленский.

Сейчас вакцинируют в Украине препаратом CoviShield. Он разработан Oxford/AstraZeneca и производится на мощностях в Индии. Фактически CoviShield - это та самая «оксфордская» вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает Serum Institute India. В Украине препарат зарегистрирован для экстренного использования.

В Житомирской области первым вакцину против COVID-19 получил заведующий отделением городской больницы №2.
Тэги: covid, медики, Житомирская область, вакцинация
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:15:32, Сегодня [Материал]

Горисполком поставлял в детские садики города Житомира спред вместо масла и никого за это преступление не посадили то где гарантия . что эта вакцина безопасная. Дело не в вакцине, а в доверии
melan
2 melan (melan)   • 14:37:20, Сегодня [Материал]

...есть несколько медучреждений, в которых работники не согласились вакцинироваться.....

какова причина отказа??? наверное что то знают
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