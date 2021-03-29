В Житомирской области целые медучреждения отказываются делать прививки от COVID-19

В Житомирской области продолжается вакцинация против коронавируса и за минувшие сутки прививки получили 120 человек. Однако в ОГА говорят, что в области есть несколько медучреждений, в которых работники не согласились вакцинироваться.
"Я сейчас не хочу их озвучивать, но есть такие медработники и учреждения здравоохранения, которые вовсе не согласились на вакцинацию. Есть больницы, в которых 50% работников вакцинированы, есть больницы, в которых 30 и 20%, но еще раз хочу повторить, пожалуйста, медработники, записывайтесь на прививку, потому что это ваша безопасность"
, - сообщила во время онлайн-брифинга заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Наталия Остапченко.
По состоянию на 29 марта на Житомирщине вакцинировали 6101 человека.
"Среди работников первичной медицинской помощи вакцинировано 605 человек, работников экстренной медицинской помощи - 178, работников больниц, которые оказывают помощь пациентам с COVID - 990, работников системы общественного здоровья - 137, работников ведомственных учреждений здравоохранения - 110, работников частных больниц - 370", - рассказала Наталья Остапченко.
Кроме того, в пределах области вакцинировали 302 соцработников и 1433 работников структур госбезопасности, к которым относятся спасатели, полицейские, военные, нацгвардейцы, пограничники и работники СБУ.
В Украине с начала прививочной кампании привито против коронавируса 198 465 человек.
Вакцинация в Украине
С 24 февраля в стране началась вакцинация против коронавируса. Первыми вакцинируют медиков, работающих с больными COVID-19 и военных. Прививки также сделали министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко и президент Владимир Зеленский.
Сейчас вакцинируют в Украине препаратом CoviShield. Он разработан Oxford/AstraZeneca и производится на мощностях в Индии. Фактически CoviShield - это та самая «оксфордская» вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает Serum Institute India. В Украине препарат зарегистрирован для экстренного использования.
В Житомирской области первым вакцину против COVID-19
получил заведующий отделением городской больницы №2.