23 марта в Украину прилетел самолет из Китая, в котором находились средства индивидуальной защиты. На следующий день они были распределены по областям, однако житомирские медики получат не все средства.
В частности, из 6000 масок, которые были доставлены на Житомирщину, медики не получат ни одной. Все они будут направлены правоохранителям.
Об этом 25 марта сообщила депутат Житомирского областного совета Елена Галагуза
, она также опубликовала скриншоты переписки с пресс-секретарем председателя ОГА.
"6000 разделят на правоохранительные органы. Медицинские учреждения получат их в другой поставке", - отметил пресс-секретарь Юрий Мельник.
Стоит добавить, что 24 марта на сайте облгосадминистрации была опубликована новость о получении партии медицинских средств для борьбы с COVID-19
. В тексте указано, что защитные маски получат как больничные учреждения, так и правоохранители.
Переписка из FB
Скриншот с сайта ОДА
Медики подождут: все 6000 масок, которые привезли на Житомирщину, раздадут полиции