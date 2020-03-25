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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 25 » 14:33:03

Медики подождут: все 6000 масок, которые привезли на Житомирщину, раздадут полиции

Сегодня, 14:47:03 907 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Медики подождут: все 6000 масок, которые привезли на Житомирщину, раздадут полиции

 23 марта в Украину прилетел самолет из Китая, в котором находились средства индивидуальной защиты. На следующий день они были распределены по областям, однако житомирские медики получат не все средства.

В частности, из 6000 масок, которые были доставлены на Житомирщину, медики не получат ни одной. Все они будут направлены правоохранителям.

Об этом 25 марта сообщила депутат Житомирского областного совета Елена Галагуза, она также опубликовала скриншоты переписки с пресс-секретарем председателя ОГА.
 

"6000 разделят на правоохранительные органы. Медицинские учреждения получат их в другой поставке", - отметил пресс-секретарь Юрий Мельник.


Стоит добавить, что 24 марта на сайте облгосадминистрации была опубликована новость о получении партии медицинских средств для борьбы с COVID-19. В тексте указано, что защитные маски получат как больничные учреждения, так и правоохранители.
 

Переписка из FB

  


Скриншот с сайта ОДА

Тэги: медики, полиция, Житомирская область, маски
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 15:47:54, Сегодня [Материал]
+1

куклу-мотанку Галагуза размотать на маски ещё не предлагала?
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