В Житомирской области коронавирус подхватили 11 медиков

В Житомирской области коронавирус лабораторно подтвердили в 11 медицинских работников. Общее состояние всех удовлетворительное. Об этом во время брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает Укринформ
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«Среди заболевших, к сожалению, имеем 11 медицинских работников. Общее состояние всех удовлетворительное. Часть находится на стационарном лечении, а часть - на амбулаторном», - сказал Суслик.
Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко добавил, что за сутки в области лабораторно подтвердился еще один случай коронавируса. Заболела жительница Бердичева 1994 года рождения. Сейчас трое пациентов, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, находятся в тяжелом состоянии.
«Из 95 случаев у нас три тяжелых. Один пациент подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких - ред.). У всех остальных состояние контролируемое», - сказал Бунечко.
Начальник управления здравоохранения ОГА добавил, что двое больных находятся на кислородной поддержке. Их общее состояние тяжелое, но стабильное.
Сейчас в Житомирской области 95 подтвержденных случаев коронавируса
, три из которых - летальные. Крупнейшими центрами заболеваемости являются города Бердичев, Коростень и Малин.
http://zhzh.info/news/2020-04-13-42713
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