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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 13 » 12:43:32

В Житомирской области коронавирус подхватили 11 медиков

Сегодня, 13:06:32 2416 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области коронавирус подхватили 11 медиков

 В Житомирской области коронавирус лабораторно подтвердили в 11 медицинских работников. Общее состояние всех удовлетворительное. Об этом во время брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает Укринформ.
 

«Среди заболевших, к сожалению, имеем 11 медицинских работников. Общее состояние всех удовлетворительное. Часть находится на стационарном лечении, а часть - на амбулаторном», - сказал Суслик.


Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко добавил, что за сутки в области лабораторно подтвердился еще один случай коронавируса. Заболела жительница Бердичева 1994 года рождения. Сейчас трое пациентов, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, находятся в тяжелом состоянии.
 

«Из 95 случаев у нас три тяжелых. Один пациент подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких - ред.). У всех остальных состояние контролируемое», - сказал Бунечко.


Начальник управления здравоохранения ОГА добавил, что двое больных находятся на кислородной поддержке. Их общее состояние тяжелое, но стабильное.

Сейчас в Житомирской области 95 подтвержденных случаев коронавируса, три из которых - летальные. Крупнейшими центрами заболеваемости являются города Бердичев, Коростень и Малин.
Тэги: медики, Житомирская область, коронавирус
Комментариев: 6
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:17:17, Сегодня [Материал]
+3

Закройте рынки и церкви и прекратите пускать в страну заразу из Европы.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:39:21, Сегодня [Материал]
+1

На 1 Рынки и церкви уже закрыли три недели назад, а открыли супермаркеты большие. На фото мы видим испанских медиков. Вы посмотрите в чём наши медики принимают - в ободранных халатах. Причина одна - для власти медики являются расходным материалом. Такое маленькое количество заболевших короновирусом, и присутствует смертность. Это говорит лишь об одном, что больных не лечат. Вы спросите , а чем лечить. Напоминаю всем, что у нас по Конституции лечение бесплатное. И вот эти все вышеперечисленные руководители области. должны обеспечить всех больных без исключения, не только короновирусом, а и онко, туб, диабет и т.д. Должны обеспечить бесплатно лекарствами Вы сейчас скажите, А где взять? База на Смолянке, и не только на Смолянке, по области много баз, на которых хранятся медикаменты. Эти медикоменти и аппараты искусственого дыхания и остальные биохалаты, маски, кровати, одеяла всё это должны выдать больницам и МЧС. У меня закралось подозрение, что эти базы разворовали. Всем желаю крепкого духа.
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:43:32, Сегодня [Материал]
+1

Церкви закрыли??? Т.е. в субботу и вчера все церкви были закрыты???
Яблочный
4 Алексей Федорович (Яблочный)   • 14:13:47, Сегодня [Материал]
0

Закрили, ага. І поліція жорстоко штрафує порушників своїми попередженнями :D Супермаркети і не закривали.

http://zhzh.info/news/2020-04-13-42713
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:23:58, Сегодня [Материал]
+1

на 3. Обрати свой ясный взор на то, что чиновники горисполкома, чиновник облгосадминистрации, чиновники налоговой, пенсионный фонд чиновники в полном объёме, в полном штате сидят по своим кабинетам и зарабатывают деньги. все ФОП бегают носят заявы по освобождению от уплаты единого налога и никто не сидит дома, все носятся, как угорелые. Так зачем это делать, если можно издать закон и все. И забудьте об этом. не вижу я никакого карантина у чиновников. а вы, граждане, сидите дома, сосите палец, обрастайте мхом. Что тут говорить - снег сойдёт, и мы увидим - кто нагадил
Antisvinomir1
6 Johnny (Antisvinomir1)   • 14:29:10, Сегодня [Материал]
0

Церкви были закрыты? Да или Нет.
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