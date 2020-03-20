В Киеве встретили первых житомирян, которые спецрейсами приехали из-за рубежа

20 марта в столицу приехала специальная группа медиков, которая должна встречать житомирян на центральном железнодорожном вокзале и в аэропорту "Борисполь".
По словам городского головы Житомира Сергея Сухомлина, сегодня группа встречает на вокзале 5 житомирян, которые спецрейсами вернулись в Украину.
"Спасибо дирекции вокзала и УЗ за организацию и поддержку. Пассажиры с признаками заболеваний ещё в вагонах будут проходить проверку"
, – написал в соцсети Сухомлин.
По его словам, люди с подозрением на коронавирус будут изолироваться в киевских больницах. Житомирян без признаков заболевания зарегистрируют для дальнейшей обсервации и привезут в Житомир.
Напомним, на Житомирщине принимать пациентов с подозрением на коронавирус готовы:
- инфекционное отделение первой городской больницы (г. Житомир);
- инфекционное отделение детской областной больницы (с. Станишевка);
- инфекционное отделение Житомирской районной больницы (с. Станишевка);
- Черняховская районная больница (пгт Черняхов);
- областной санаторий «Лесная сказка» (г. Коростышев).