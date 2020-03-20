Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 20.03.2020    22:18:35
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 20 » 14:06:52

В Киеве встретили первых житомирян, которые спецрейсами приехали из-за рубежа

Сегодня, 14:35:52 1860 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Киеве встретили первых житомирян, которые спецрейсами приехали из-за рубежа

 20 марта в столицу приехала специальная группа медиков, которая должна встречать житомирян на центральном железнодорожном вокзале и в аэропорту "Борисполь".

По словам городского головы Житомира Сергея Сухомлина, сегодня группа встречает на вокзале 5 житомирян, которые спецрейсами вернулись в Украину.

"Спасибо дирекции вокзала и УЗ за организацию и поддержку. Пассажиры с признаками заболеваний ещё в вагонах будут проходить проверку", – написал в соцсети Сухомлин. 

По его словам, люди с подозрением на коронавирус будут изолироваться в киевских больницах. Житомирян без признаков заболевания зарегистрируют для дальнейшей обсервации и привезут в Житомир.

Напомним, на Житомирщине принимать пациентов с подозрением на коронавирус готовы: 
 
  • инфекционное отделение первой городской больницы (г. Житомир);
  • инфекционное отделение детской областной больницы (с. Станишевка);
  • инфекционное отделение Житомирской районной больницы (с. Станишевка);
  • Черняховская районная больница (пгт Черняхов);
  • областной санаторий «Лесная сказка» (г. Коростышев).
Тэги: житомиряне, Киев, медики, коронавирус
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus