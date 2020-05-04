В Житомирской области каждый четвертый заболевший коронавирусом – медик

«На сегодня мы имеем 99 пациентов, находящихся на стационарном лечении. К сожалению, 13 больных являются тяжелыми, двое из них крайне тяжелые и находятся на искусственной вентиляции легких», - рассказал чиновник.

«На сегодня мы уже имеем 107 медицинских работников, больных COVID-19. Среди них двое в состоянии средней тяжести, а остальные - в удовлетворительном состоянии. В субботу (2 мая), когда было выявлено 30 новых случаев (коронавируса - ред.), большая часть из них - это медицинские работники», - отметил Суслик.

«Если в Бердичеве и Бердичевском районе заболело 85 человек, то в больнице - почти 50%. Больница стала источником инфекции в районе, поэтому ее закрытие было вынужденным», - сказал Парамонов.