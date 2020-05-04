В Житомирской области каждый четвертый заболевший коронавирусом – медик

В Житомирской области 13 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, из них двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Болезнь лабораторно подтвердили у 107 медработников.
Об этом во время брифинга заявил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает Укринформ
.
«На сегодня мы имеем 99 пациентов, находящихся на стационарном лечении. К сожалению, 13 больных являются тяжелыми, двое из них крайне тяжелые и находятся на искусственной вентиляции легких», - рассказал чиновник.
По его словам, шесть пациентов находятся на кислородной поддержке, а у пяти состояние ближе к средней тяжести, но они требуют соответствующего лечения в отделениях интенсивной терапии.
Суслик добавил, что COVID-19 в области подтвердили у 27 детей. Трое из них находятся на стационарном лечении. Общее состояние всех пациентов удовлетворительное.
Кроме того, на коронавирус заболели 107 медицинских работников Житомирщины.
«На сегодня мы уже имеем 107 медицинских работников, больных COVID-19. Среди них двое в состоянии средней тяжести, а остальные - в удовлетворительном состоянии. В субботу (2 мая), когда было выявлено 30 новых случаев (коронавируса - ред.), большая часть из них - это медицинские работники», - отметил Суслик.
Главный санитарный врач области Зиновий Парамонов отметил, что в Бердичевской городской больнице
, которую закрыли на карантин, заболело 38 человек, из которых 28 - это медработники, а остальные - обслуживающий персонал.
«Если в Бердичеве и Бердичевском районе заболело 85 человек, то в больнице - почти 50%. Больница стала источником инфекции в районе, поэтому ее закрытие было вынужденным», - сказал Парамонов.
Он добавил, что вторым эпицентром с большим количеством инфицированного медперсонала может стать Коростенская городская больница.
Как сообщалось, в Житомирской области по состоянию на утро 4 мая зарегистрировали 430 диагнозов COVID-19
.
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