5% житомирян верит, что их «чипуют» во время вакцинации

Каждый двадцатый житомирянин (5%) склонен считать, что вакцинация от COVID-19 является лишь операцией прикрытия, на самом деле вместо вакцин людям вводят неизвестные вещества или устройства, чтобы контролировать их сознание и поведение.
Об этом свидетельствуют данные опроса Телеграма Житомира
.
Почти каждый десятый опрошенный (9%
) - разделял версию о том, что вакцинацию инициировали международные корпорации для собственного обогащения и никакого влияния на распространение болезни она не имеет.
Кроме того, 21%
заявили, что вакцинация несет риски для здоровья больше, чем сама болезнь.
В то же время 44%
опрошенных заявили, что вакцинация поможет преодолеть пандемию, однако каждый должен решать сам за себя - вакцинироваться или нет.
А 21%
считают, что вакцинация - единственное средство преодоления пандемии, поэтому должно быть обязательным для всех граждан.
Вакцинация на Житомирщине
По состоянию на 2 сентября от начала вакцинальной кампании в Житомирской области 180 439 человек привиты первой дозой вакцины.
Две дозы прививки получили и прошли полную вакцинацию 123 166 человек.