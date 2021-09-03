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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 3 » 17:13:36

5% житомирян верит, что их «чипуют» во время вакцинации

Сегодня, 17:13:36 372 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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5% житомирян верит, что их «чипуют» во время вакцинации

 Каждый двадцатый житомирянин (5%) склонен считать, что вакцинация от COVID-19 является лишь операцией прикрытия, на самом деле вместо вакцин людям вводят неизвестные вещества или устройства, чтобы контролировать их сознание и поведение.

Об этом свидетельствуют данные опроса Телеграма Житомира.

Почти каждый десятый опрошенный (9%) - разделял версию о том, что вакцинацию инициировали международные корпорации для собственного обогащения и никакого влияния на распространение болезни она не имеет.

Кроме того, 21% заявили, что вакцинация несет риски для здоровья больше, чем сама болезнь.

В то же время 44% опрошенных заявили, что вакцинация поможет преодолеть пандемию, однако каждый должен решать сам за себя - вакцинироваться или нет.

А 21% считают, что вакцинация - единственное средство преодоления пандемии, поэтому должно быть обязательным для всех граждан.


Вакцинация на Житомирщине


По состоянию на 2 сентября от начала вакцинальной кампании в Житомирской области 180 439 человек привиты первой дозой вакцины.

Две дозы прививки получили и прошли полную вакцинацию 123 166 человек.

Тэги: вакцинация, коронавирус, житомиряне, опрос
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 19:02:01, Сегодня [Материал]

на счет чипирования то это бред, а вот то что эта зараза вне земного происхождения, то почему то об этом молчат.
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