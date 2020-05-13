Житомирским медикам до сих пор не выплатили надбавки за апрель

"Не все из этих 192 медработников были привлечены к работе с больными COVID-19. Присоединялась к оказанию помощи больным коронавирусом экстренная медицинская помощь. Поэтому выплаты получило большее количество медиков, чем на самом деле работали с теми, кто заболел COVID-19. 192 медицинских работника получили выплаты не только за счет средств государственного бюджета, но и местных бюджетов, которые предусмотрели эти деньги в виде премий", - отметила Наталья Остапченко.