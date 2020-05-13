Житомирским медикам до сих пор не выплатили надбавки за апрель

В Житомирской области медикам полностью не выплатили обещанные надбавки за работу с больными коронавирусом. В настоящее время не выплачены премии за апрель.
Об этом 13 мая во время онлайн-брифинга сообщила заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Наталия Остапченко.
По ее словам, доплаты к своей зарплате в марте получили 192 медицинских работников. На это было потрачено более 900 тыс. грн.
"Не все из этих 192 медработников были привлечены к работе с больными COVID-19. Присоединялась к оказанию помощи больным коронавирусом экстренная медицинская помощь. Поэтому выплаты получило большее количество медиков, чем на самом деле работали с теми, кто заболел COVID-19. 192 медицинских работника получили выплаты не только за счет средств государственного бюджета, но и местных бюджетов, которые предусмотрели эти деньги в виде премий", - отметила Наталья Остапченко.
Заместитель председателя ОГА добавила, что за апрель выплата еще не произведена, так как сейчас продолжается заключение соглашений учреждений здравоохранения с Национальной службой здоровья.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Министерство здравоохранения Украины увеличило оклад медработникам, которые борются с COVID-19. Медицинским работникам пообещали доплату в размере трех должностных окладов
.