Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 14.05.2020    02:34:58
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 13 » 13:41:32

Житомирским медикам до сих пор не выплатили надбавки за апрель

Вчера, 13:50:32 616 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирским медикам до сих пор не выплатили надбавки за апрель

 В Житомирской области медикам полностью не выплатили обещанные надбавки за работу с больными коронавирусом. В настоящее время не выплачены премии за апрель.

Об этом 13 мая во время онлайн-брифинга сообщила заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Наталия Остапченко.

По ее словам, доплаты к своей зарплате в марте получили 192 медицинских работников. На это было потрачено более 900 тыс. грн.
 

"Не все из этих 192 медработников были привлечены к работе с больными COVID-19. Присоединялась к оказанию помощи больным коронавирусом экстренная медицинская помощь. Поэтому выплаты получило большее количество медиков, чем на самом деле работали с теми, кто заболел COVID-19. 192 медицинских работника получили выплаты не только за счет средств государственного бюджета, но и местных бюджетов, которые предусмотрели эти деньги в виде премий", - отметила Наталья Остапченко.


 

Заместитель председателя ОГА добавила, что за апрель выплата еще не произведена, так как сейчас продолжается заключение соглашений учреждений здравоохранения с Национальной службой здоровья.

Как сообщал "Журнал Житомира", Министерство здравоохранения Украины увеличило оклад медработникам, которые борются с COVID-19. Медицинским работникам пообещали доплату в размере трех должностных окладов.
Тэги: Житомирская область, доплата, медики
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:24:03, Вчера [Материал]
+3

Шмыгаль на сессии ВС сегодня сказал что деньги он выплатил, а на местах деньги зажали. Теперь будут разбиратся кто утянул бабло
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus