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Смертельное ДТП в пригороде Житомира: следствие установило, что водитель был пьян

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Смертельное ДТП в пригороде Житомира: следствие установило, что водитель был пьян

 Ночью 29 марта на автотрассе под Житомиром Skoda Octavia столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля.

Прокуратура сообщила, что водитель Skoda находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
 

"По данным следствия, дорожно-транспортное происшествие произошло на 158 км автодороги Киев-Чоп, в с. Березовка Житомирского района, 29.03.2021, в полночь. Житель Житомирского района, 23-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем легкового автомобиля Skoda Octavia, двигаясь в направлении города Житомира, нарушил правила дорожного движения, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с полуприцепом автопоезда (фуры), после чего столкнулся с автодорожным отбойником. В результате столкновения пассажир легкового автомобиля получил телесные повреждения, что привело к его смерти", - информирует ведомство.


Водителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Сейчас продолжается досудебное расследование. 

Виновнику смертельного ДТП грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет. 
Тэги: дтп, пьяный
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