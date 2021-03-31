Смертельное ДТП в пригороде Житомира: следствие установило, что водитель был пьян

"По данным следствия, дорожно-транспортное происшествие произошло на 158 км автодороги Киев-Чоп, в с. Березовка Житомирского района, 29.03.2021, в полночь. Житель Житомирского района, 23-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем легкового автомобиля Skoda Octavia, двигаясь в направлении города Житомира, нарушил правила дорожного движения, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с полуприцепом автопоезда (фуры), после чего столкнулся с автодорожным отбойником. В результате столкновения пассажир легкового автомобиля получил телесные повреждения, что привело к его смерти", - информирует ведомство.