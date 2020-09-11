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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 11 » 13:10:50

Превысил норму в 18 раз: в Житомире пьяный водитель устроил ДТП. ВИДЕО

Сегодня, 13:32:57 2620 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Превысил норму в 18 раз: в Житомире пьяный водитель устроил ДТП. ВИДЕО

 В Житомире пьяный водитель на Renault устроил ДТП, протаранив Ford. Авария произошла утром 11 сентября на проспекте Мира, возле рынка "Хмельники".

Видео с места аварии выложила водитель пострадавшего Ford Fiesta Екатерина Белошитская. На кадрах видно, что виновник ДТП, водитель Renault, просто спит за рулем.

На место происшествия вызвали полицейских. Правоохранители проверили водителя Renault на состояние опьянения – прибор Drager показал наличие в крови 3,55 промилле, при нормі 0,2.

К счастью, в этот раз никто серьезно не пострадал, повреждения получили лишь автомобили.
 

у Житомирі п'яний водій влаштував ДТП
у Житомирі п'яний водій влаштував ДТП
у Житомирі п'яний водій влаштував ДТП
у Житомирі п'яний водій влаштував ДТП
Горе-водитель пьяница Дмитрий Андрущенко делает селфи с мэром города Сергеем Сухомлиным
Тэги: пьяный, Житомир, дтп
Комментариев: 11
DMB2016
1 BiGBOSS.ZT (DMB2016)   • 14:35:54, Сегодня [Материал]
+10

К Сожалению таких ХАНЫГ за Рулём по городу валом,просто не всех ловят и останавливают.А про неадекватов то без комментариев. ХАНЫГА ОБЫЧНАЯ.
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 14:46:04, Сегодня [Материал]
+8

Бидло кугутське
CPTN
3 AntiHype (CPTN)   • 15:07:13, Сегодня [Материал]
+1

Щас накину на вентилятор, но я как то так и представлял электорат нашего мера.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 15:13:21, Сегодня [Материал]
+6

3.55 с утра это сильно
сколько ж там вечером было выкушано....
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:43:50, Сегодня [Материал]
+5

Вряд ли за ночь не выветрились хотя бы часть. Скорее всего свежак, да и не одна бутылка...
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 18:11:25, Сегодня [Материал]
+2

за завтраком для аппетита осушил минимум килограммовую бутылку?
сомневаюсь
velcade
6 Санитар (velcade)   • 15:50:14, Сегодня [Материал]
+2

Ну это почти свежачок, около литра в дупло влил. И не пива.
google
7 Гугиль (google)   • 16:29:34, Сегодня [Материал]
0

вот это удар по репутации Сухоблина )
master_zr
8 master (master_zr)   • 16:35:13, Сегодня [Материал]
-2

о Сухомлин Злодюга обявився на фото.)))

то він теж такий же алкашик як і цей горе водій ?
Ивасик
10 Телесик (Ивасик)   • 18:40:26, Сегодня [Материал]
+1

Очередное пробитие ДНА на ЖЖ. Типичная ситуация с быдлом на дорогах, но вот же ж выборы на носу, давайте поднасрем Сухомлину и запостим фотку алкаша вместе с Сухомлином. Мда уж... не зря ЖЖ помойка. Даватей тогда в каждом событии находить фотки-селфи с каждым кандидатом на пост мера, чтобы было веселее.
vovik-zt
11 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:12:50, Сегодня [Материал]
0

То біжить вже до Сухомлина і його перевіряйте він мабуть 100% з тим чуваком накидався, або ще гірше напоїв його і в машину посадив! Не робіть селфі з мером бо будете бухі на 3,55 проміле! :) А по суті то прав треба лишати і карати за таке як за злочин. Якби не Фієста то був би на пішоходах, а там їх завжди чимало переходять.
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