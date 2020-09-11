Превысил норму в 18 раз: в Житомире пьяный водитель устроил ДТП. ВИДЕО

В Житомире пьяный водитель на Renault устроил ДТП, протаранив Ford. Авария произошла утром 11 сентября на проспекте Мира, возле рынка "Хмельники".
Видео с места аварии выложила водитель пострадавшего Ford Fiesta Екатерина Белошитская. На кадрах видно, что виновник ДТП, водитель Renault, просто спит за рулем.
На место происшествия вызвали полицейских. Правоохранители проверили водителя Renault на состояние опьянения – прибор Drager показал наличие в крови 3,55 промилле, при нормі 0,2.
К счастью, в этот раз никто серьезно не пострадал, повреждения получили лишь автомобили.
Горе-водитель пьяница Дмитрий Андрущенко делает селфи с мэром города Сергеем Сухомлиным
сколько ж там вечером было выкушано....
сомневаюсь
то він теж такий же алкашик як і цей горе водій ?