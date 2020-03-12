В Житомире 11 марта на Киевском шоссе столкнулись Opel и Toyota. В результате аварии никто не пострадал, однако один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в патрульной полиции Житомирской области.
"Происшествие случилось около 22 часов на Киевском шоссе. Инспекторы патрульной полиции установили, что 27-летний водитель, управляя автомобилем Opel, не выбрал безопасную скорость движения и не придерживался безопасной дистанции, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Toyota. Во время общения с виновником ДТП, инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Гражданин сообщил патрульным, что действительно употреблял алкоголь, но уже после совершения дорожно-транспортного происшествия из-за того, что очень нервничал.
Патрульные полицейские предложили мужчине пройти тест на определение содержания алкоголя в крови с помощью прибора Драгер, на что он согласился. Алкотест показал - 2,09 промилле алкоголя в крови, что в 11 раз превышает допустимую норму.
На горе-водителя автомобиля Opel инспекторы составили протоколы по ст. 124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП) и часть 4 ст.130 КУоАП (Употребление водителем транспортного средства после совершения ДТП алкогольных напитков).
В Житомире водитель легковушки совершил ДТП: алкоголь в его крови в 11 раз превышал допустимую норму