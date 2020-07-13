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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 13 » 11:34:50

Пьяный рецидивист за рулем Mercedes убил семью с двумя детьми: детали резонансного ДТП

Вчера, 11:43:50 3591 13 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пьяный рецидивист за рулем Mercedes убил семью с двумя детьми: детали резонансного ДТП

 Вчера в аварии под Киевом погибла почти целая семья - отец, мать, дочь и сын. Еще один мальчик сейчас борется за жизнь. Виновником их гибели стал водитель люксового "Мерседеса", который оказался пьяным и уже судимым за подобное преступление. 

Интересно, что буквально накануне президент Владимир Зеленский отменил уголовную ответственность за пьяное вождение. И указанная авария стала первым столь резонансным преступлением после этой отмены. 

Подробностях ужасного ДТП – в материале сайта "Страна".
 

Что известно об аварии


ДТП произошло около 19:00 на Старообуховской трассе, в пяти километрах от Киева. 

Очевидцы в соцсетях, рассказали, что автомобиль Mercedes с госномером AI0999HB на полной скорости вылетел на встречную полосу и протаранил Hyundai Tucson.

В "Хюндае" находилась целая семья - мать, отец, дочка и двое сыновей. По данным на сейчас, погибли все кроме 12-летнего мальчика, который находится в реанимации. Среди погибших детей - 8-летняя дочка и 10-летний сын. 

Мать детей перелетела от удара на заднее кресло, а девочка с заднего оказалась в багажнике. 

Вот первое видео с места этой аварии. 



Судя по имеющейся информации, трагедия случилась так: мчавшийся "Мерс" сначала задел ехавший с ним в одном направлении микроавтобус, а затем вылетел на встречку, столкнувшись в лоб с "Хюндаем". 

Видео момента ДТП.



При этом водитель, который стал виновником ДТП, остался жив и почти не пострадал. Что частично объясняется уровнем его автомобиля: это люксовый внедорожник Mercedes GLE 250D 4 Matic, цена на который стартует от 100 тысяч долларов. 

Правда, как выяснилось позже, машина оказалась не его.
 

Водитель-убийца был пьян


За рулем "Мерседеса" оказался 40-летний киевлянин Антон Желепа. Полиция на месте ДТП обнаружила у него в крови 1,36 промилле алкоголя - при максимально допустимом показателе 0,2. То есть превышение почти в семь раз.

Также, как говорят очевидцы, водитель имел все признаки наркотического опьянения. 

В распоряжении автомобильных пабликов оказалось видео, как Желепа проходит тест на алкоголь.



Группа в Facebook "Киев Оперативный" публикует фото водителя. Он явно не в адекватном состоянии. Тест на опьянение он проходит с голым торсом. 
 

На данный момент Антона Желепу госпитализировали. После оказания медпомощи его вероятнее всего задержат. 


 

Антон Желепа. Что о нем известно?


Итак, как уже говорилось, водитель управлял не своим авто. 

Люксовый кроссовер "Мерседес" прошел первую регистрацию в феврале 2017 года. Владелец машины проживает, судя по всему, в Козине - элитном поселке под Киевом. Который как раз находится по трассе, где произошло ДТП. 



По информации "Страны", владелицу автомобиля зовут Ольга Никитина. Как утверждают в соцсетях, Антон Желепа работал на семью этой женщины.

Никитина владеет фирмой "Фаворит-Сервис", которая занимается торговлей топливом и обеспечением общественного порядка (такие виды деятельности указаны в описании этого ООО). Зарегистрирована эта компания в элитном доме Печерского района Киева (улица Мазепы 11-а). 

Также среди разрешенных сфер деятельности указан игорный бизнес. 



После того, как случилось ДТП, владелица авто подала заявление о его угоне, сообщил "Киев оперативный". 

Действительно ли Антон Желепа угнал машину или же он работал на хозяев, которые решили таким образом откреститься от него - на данный момент неизвестно. Однако водитель-убийца, как оказалось, уже был ранее судим за подобное преступление.

Как сообщили СМИ, в 2010 году он сел на три года по приговору Васильковского суда после аварии, во время которой погибла женщина. Еще раньше - в 2007 году - он был судим за избиение сотрудника правоохранительного органа Тогда Печерский суд дал ему четыре года тюрьмы с испытательным сроком два года.

На данный момент Антон Желепа значится как физлицо-предприниматель в сфере сбора бытовых отходов. Он зарегистрирован в Киеве по улице Тростянецкой (Дарницкий район столицы), дом номер шесть (у торгового центра New Way).

Журналисты разыскали видео, на котором Антон дерется и скандалит с прохожими, судя по локации - неподалеку от своего дома.

  

ВКонтакте он публиковал в основном собственные фото, а также снимки собак и дорогих авто в необычных ракурсах.


 


Снятие уголовки за пьяное вождение


ДТП на Старообуховской трассе стало первым таким масштабным - после того, как в начале июля Владимир Зеленский отменил уголовное наказание за пьяную езду. Оно должно было вступить в силу с 1 июля, однако Зе вернул закон в Раду со своими правками.

Проект закона об уголовной ответственности был принят еще осенью 2018 года. Он должен был вступить в силу с начала нынешнего года, но Рада отложила его на 6 месяцев, до 1 июля. Из-за того, что новый закон, отменяющий уголовную ответственность, Зеленский тогда еще не подписал, с 1 июля он вступил в силу. Теперь же он фактически отменен. 

Согласно же новому закону, подписанному президентом 2 июля, нетрезвых водителей не будут наказывать заключением. Документ предусматривает только увеличение штрафов.
Тэги: трасса, Киевская область, пьяный, дтп
Комментариев: 13
Vvvetal
1 Vetal (Vvvetal)   • 12:16:22, Вчера [Материал]
+4

Интересно, что буквально накануне президент Владимир Зеленский отменил уголовную ответственность за пьяное вождение. И указанная авария стала первым столь резонансным преступлением после этой отмены.

ЗЄ, ти впевнений що пяні рецедивісти за кермом мають нести адмін покарання?
starix
3 max starkov (starix)   • 12:31:20, Вчера [Материал]
+2

закон вернули на доработку, проблема в том что если вызывать следователя каждый день на 1000 случаев пьяных водятлов - всё встанет. Оформить уголовку без следователя - полиция не имеет права. А как не сложно догадаться - реформа полиции следователей не коснулась :) Так шо аваков кто? правильно...
TarasS
4 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 12:35:44, Вчера [Материал]
+2

У матеріалі неточне резюме. Покарання за загибель людей ніхто не відміняв.

Інша річ, що багате бидло майже завжди відкупиться від покарання. Наочний приклад - Леонід Черновецький, який у різний час вбив машиною 2 людей, хлопчика і чоловіка.
viewer
6 Name Surname (viewer)   • 13:20:14, Вчера [Материал]
+3

"багате відкупиться"
Ну це реалії станово-феодального ладу в нашій країні. Якщо шляхтич збиває, стріляє в постполитого, то це не вбивство, а нещасний випадок (за деякими винятками.)
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 14:46:47, Вчера [Материал]
0

вообще-то в феодальной системе чужих холопов убивать просто-так нельзя. А если таки убил - надо платить виру.

безнаказанность - признак демократии. Вон в Канаде пару лет назад мужик по синьке убил четверых детей. Дали три года. Уже вышел наверное. Дорогой адвокат решает....
Alex_zxc
10 Aleksandr (Alex_zxc)   • 18:12:00, Вчера [Материал]
0

Думаю что не отвертиться, это смертельное ДТП уже стало резонансным. Сегодня в ВРУ пройдет внеочередное заседание по рассмотрению законопроекта об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.
ZVEZDA
12 Житомирянин (ZVEZDA)   • 20:21:44, Вчера [Материал]
+1

А тепер дивіться чий слуга ЗЕ!
den2016
2 Деня (den2016)   • 12:25:57, Вчера [Материал]
+2

(((
bobrikov
5 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 13:16:34, Вчера [Материал]
+5

"Согласно же новому закону, подписанному президентом 2 июля, нетрезвых водителей не будут наказывать заключением" - зеля в своем уме ? теперь их надо на месте убивать ?
ZVEZDA
13 Житомирянин (ZVEZDA)   • 20:29:15, Вчера [Материал]
0

А ті хто Зелю вибрали?)
lg2013
7 lg (lg2013)   • 13:21:10, Вчера [Материал]
+3

П'яний водій - це потенційний вбивця і відповідальність тут повинна бути і кримінальна, і матеріальна, щоб спокуси сісти за руль не було навіть при мінімальній кількості алкоголю.
Pound
9 Life is life (Pound)   • 14:56:26, Вчера [Материал]
+1

Вот почему такое существо еще живет?
Alex_zxc
11 Aleksandr (Alex_zxc)   • 18:13:58, Вчера [Материал]
+2

У этого подонка уже не первая судимость. Что известно о нём: ранее Желепа уже был осужден - в 2007 году был приговорен за умышленное нанесение работнику правоохранительных органов телесных повреждений к 4 годам - реальный срок заменили испытательным на два года.
В 2010 году Желепу приговорили к 3,5 годам и лишению права управлять транспортным средством на три года. Тогда он стал виновником аварии, в которой погибла женщина.
В 2016 году его судили за мелкое хулиганство - он цеплялся к прохожим, разбил киоск и хотел его сжечь. За это ему выписали штраф в 275 гривен и приговорили к 40 часам общественных работ.
Через несколько лет - в 2019 году - он избил мужчину, с него взыскали ущерб на сумму в 9,7 и 14 тысяч гривен. Через год он уже проходил как обвиняемый в деле о домашнем насилии - вероятно, за избиение жены.

https://vesti.ua/strana/majdanovets-i-ubijtsa-chto-izvestno-o-vinovnike-smertelnogo-dtp-pod-kievom
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