Пьяный рецидивист за рулем Mercedes убил семью с двумя детьми: детали резонансного ДТП

Вчера в аварии под Киевом погибла почти целая семья - отец, мать, дочь и сын. Еще один мальчик сейчас борется за жизнь. Виновником их гибели стал водитель люксового "Мерседеса", который оказался пьяным и уже судимым за подобное преступление.
Интересно, что буквально накануне президент Владимир Зеленский отменил уголовную ответственность за пьяное вождение. И указанная авария стала первым столь резонансным преступлением после этой отмены.
Подробностях ужасного ДТП – в материале сайта "Страна
".
Что известно об аварии
ДТП произошло около 19:00 на Старообуховской трассе, в пяти километрах от Киева.
Очевидцы в соцсетях, рассказали, что автомобиль Mercedes с госномером AI0999HB на полной скорости вылетел на встречную полосу и протаранил Hyundai Tucson.
В "Хюндае" находилась целая семья - мать, отец, дочка и двое сыновей. По данным на сейчас, погибли все кроме 12-летнего мальчика, который находится в реанимации. Среди погибших детей - 8-летняя дочка и 10-летний сын.
Мать детей перелетела от удара на заднее кресло, а девочка с заднего оказалась в багажнике.
Вот первое видео с места этой аварии.
Судя по имеющейся информации, трагедия случилась так: мчавшийся "Мерс" сначала задел ехавший с ним в одном направлении микроавтобус, а затем вылетел на встречку, столкнувшись в лоб с "Хюндаем".
Видео момента ДТП.
При этом водитель, который стал виновником ДТП, остался жив и почти не пострадал. Что частично объясняется уровнем его автомобиля: это люксовый внедорожник Mercedes GLE 250D 4 Matic, цена на который стартует от 100 тысяч долларов.
Правда, как выяснилось позже, машина оказалась не его.
Водитель-убийца был пьян
За рулем "Мерседеса" оказался 40-летний киевлянин Антон Желепа. Полиция на месте ДТП обнаружила у него в крови 1,36 промилле алкоголя - при максимально допустимом показателе 0,2. То есть превышение почти в семь раз.
Также, как говорят очевидцы, водитель имел все признаки наркотического опьянения.
В распоряжении автомобильных пабликов оказалось видео, как Желепа проходит тест на алкоголь.
Группа в Facebook "Киев Оперативный" публикует фото водителя. Он явно не в адекватном состоянии. Тест на опьянение он проходит с голым торсом.
На данный момент Антона Желепу госпитализировали. После оказания медпомощи его вероятнее всего задержат.
Антон Желепа. Что о нем известно?
Итак, как уже говорилось, водитель управлял не своим авто.
Люксовый кроссовер "Мерседес" прошел первую регистрацию в феврале 2017 года. Владелец машины проживает, судя по всему, в Козине - элитном поселке под Киевом. Который как раз находится по трассе, где произошло ДТП.
По информации "Страны", владелицу автомобиля зовут Ольга Никитина. Как утверждают в соцсетях, Антон Желепа работал на семью этой женщины.
Никитина владеет фирмой "Фаворит-Сервис", которая занимается торговлей топливом и обеспечением общественного порядка (такие виды деятельности указаны в описании этого ООО). Зарегистрирована эта компания в элитном доме Печерского района Киева (улица Мазепы 11-а).
Также среди разрешенных сфер деятельности указан игорный бизнес.
После того, как случилось ДТП, владелица авто подала заявление о его угоне, сообщил "Киев оперативный".
Действительно ли Антон Желепа угнал машину или же он работал на хозяев, которые решили таким образом откреститься от него - на данный момент неизвестно. Однако водитель-убийца, как оказалось, уже был ранее судим за подобное преступление.
Как сообщили СМИ, в 2010 году он сел на три года по приговору Васильковского суда после аварии, во время которой погибла женщина. Еще раньше - в 2007 году - он был судим за избиение сотрудника правоохранительного органа Тогда Печерский суд дал ему четыре года тюрьмы с испытательным сроком два года.
На данный момент Антон Желепа значится как физлицо-предприниматель в сфере сбора бытовых отходов. Он зарегистрирован в Киеве по улице Тростянецкой (Дарницкий район столицы), дом номер шесть (у торгового центра New Way).
Журналисты разыскали видео, на котором Антон дерется и скандалит с прохожими, судя по локации - неподалеку от своего дома.
ВКонтакте он публиковал в основном собственные фото, а также снимки собак и дорогих авто в необычных ракурсах.
Снятие уголовки за пьяное вождение
ДТП на Старообуховской трассе стало первым таким масштабным - после того, как в начале июля Владимир Зеленский отменил уголовное наказание за пьяную езду. Оно должно было вступить в силу с 1 июля, однако Зе вернул закон в Раду со своими правками.
Проект закона об уголовной ответственности был принят еще осенью 2018 года. Он должен был вступить в силу с начала нынешнего года, но Рада отложила его на 6 месяцев, до 1 июля. Из-за того, что новый закон, отменяющий уголовную ответственность, Зеленский тогда еще не подписал, с 1 июля он вступил в силу. Теперь же он фактически отменен.
Согласно же новому закону, подписанному президентом 2 июля, нетрезвых водителей не будут наказывать заключением. Документ предусматривает только увеличение штрафов.
ЗЄ, ти впевнений що пяні рецедивісти за кермом мають нести адмін покарання?
Інша річ, що багате бидло майже завжди відкупиться від покарання. Наочний приклад - Леонід Черновецький, який у різний час вбив машиною 2 людей, хлопчика і чоловіка.
Ну це реалії станово-феодального ладу в нашій країні. Якщо шляхтич збиває, стріляє в постполитого, то це не вбивство, а нещасний випадок (за деякими винятками.)
безнаказанность - признак демократии. Вон в Канаде пару лет назад мужик по синьке убил четверых детей. Дали три года. Уже вышел наверное. Дорогой адвокат решает....
В 2010 году Желепу приговорили к 3,5 годам и лишению права управлять транспортным средством на три года. Тогда он стал виновником аварии, в которой погибла женщина.
В 2016 году его судили за мелкое хулиганство - он цеплялся к прохожим, разбил киоск и хотел его сжечь. За это ему выписали штраф в 275 гривен и приговорили к 40 часам общественных работ.
Через несколько лет - в 2019 году - он избил мужчину, с него взыскали ущерб на сумму в 9,7 и 14 тысяч гривен. Через год он уже проходил как обвиняемый в деле о домашнем насилии - вероятно, за избиение жены.
https://vesti.ua/strana/majdanovets-i-ubijtsa-chto-izvestno-o-vinovnike-smertelnogo-dtp-pod-kievom