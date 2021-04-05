Громадська організація «Земельна Варта Житомирщини» ініціює проведення громадського аудиту діяльності Держгеокадастру в Житомирській області

1 квітня 2021 року всю Україну сколихнула новина від Служби Безпеки України про викриття наймасштабнішої крадіжки державних земель територіальними підрозділами Держгеокадастру. Річ іде про 700 тис. гектарів та вибудовану схему 22-ма територіальними підрозділами Держгеокадастру в областях.
Факт розкрадання мільйонів гектарів державних земель підтвердив і міністр АПК Роман Лещенко, якому підпорядкований Держгеокадастр.
ГО «Земельна Варта Житомирщини» неодноразово піднімала питання можливого перевищення повноважень службових осіб ГУ Держгеокадастру в Житомирській області та протизаконних дій направлених на передачу у приватну власність державних земель.
Вже з 1 липня 2021 року в Україні має відкритися цивілізований ринок обігу с/г земель, при цьому продаж державних земель буде заборонений, але хтось вже давно «торгує» державними землями, і ми маємо сьогодні зупинити цей процес.
Якщо Ви готові відстояти інтереси держави та Вам відомий факт незаконної передачі у приватну власність державних земель с/г призначення, громадських пасовиськ, земель колективної власності, земель які перебувають на праві постійного та тимчасового користування працівників соціальної сфери, земель лісового та водного фонду, та інші протизаконні дії Держгеокадастру на Житомирщині, долучайтеся до проведення громадського аудиту, лише разом ми зможемо зупинити земельний дерибан та захисти українську землю.
Долучитися до громадського аудиту діяльності Держгеокадастру на Житомирщині дуже просто, надіславши інформацію на електронну пошту ГО «Земельна Варта Житомирщини» - ztland.varta@gmail.com
, в листі просимо вказати конкретні факти порушення законодавства, прізвища та кадастрові номери земельних ділянок, які внаслідок протизаконних дій вибули із державної власності.
Переконаний, за результатами громадського аудиту ми зможемо допомогти правоохоронним органам повернути до державної власності не одну тисячу гектарів української землі та захистити порушені права держави та жителів Житомирської області.
P.S. стаття 14 Конституції України - «Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливим контролем держави...»
З повагою, голова ГО «Земельна Варта Житомирщини», Олександр Міщенко.
ztland.varta@gmail.com