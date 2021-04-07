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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 7 » 14:40:16

Собирались подзаработать: на Житомирщине двое мужчин разбирали железнодорожные пути

Вчера, 15:13:16 766 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Собирались подзаработать: на Житомирщине двое мужчин разбирали железнодорожные пути

 В Житомирской области правоохранители застали на железнодорожных путях двух мужчин, которые занимались демонтажем конструкций. Инцидент произошел на недействующем перегоне Бровки - Андрушевка.
 

"Оперативники криминальной полиции совместно с охраной железной дороги заметили на пути двух мужчин. Оказалось, те с помощью специальных средств демонтировали полотно. Мужчины успели открутить два десятка болтов крепления и столько же гаек и металлических деталей", - рассказали в полиции.


Ворами оказались 55-ти и 58-летние местные жители. Они объяснили, что таким образом собирались подзаработать, сдав демонтированное в пункт приема металлолома.

Младший из мужчин уже был судим за имущественные преступления и недавно освободился из мест лишения свободы.

Болты крепления, гайки и металлические комплектующие полицейские изъяли. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление) и ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. 
Тэги: железная дорога, металлолом, Житомирщина, кража
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 15:23:34, Вчера [Материал]

ключ с фоточки не подходит к гайкам от шпал
там 22, 24 или 27...
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