Собирались подзаработать: на Житомирщине двое мужчин разбирали железнодорожные пути

В Житомирской области правоохранители застали на железнодорожных путях двух мужчин, которые занимались демонтажем конструкций. Инцидент произошел на недействующем перегоне Бровки - Андрушевка.
"Оперативники криминальной полиции совместно с охраной железной дороги заметили на пути двух мужчин. Оказалось, те с помощью специальных средств демонтировали полотно. Мужчины успели открутить два десятка болтов крепления и столько же гаек и металлических деталей", - рассказали в полиции.
Ворами оказались 55-ти и 58-летние местные жители. Они объяснили, что таким образом собирались подзаработать, сдав демонтированное в пункт приема металлолома.
Младший из мужчин уже был судим за имущественные преступления и недавно освободился из мест лишения свободы.
Болты крепления, гайки и металлические комплектующие полицейские изъяли. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление) и ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.