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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 14 » 16:18:22

В Житомирской области мужики украли знак с названием села, чтобы сдать его на металлолом

Вчера, 16:35:22 711 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области мужики украли знак с названием села, чтобы сдать его на металлолом

 В Житомирской области правоохранители задержали мужчин, которые ночью похитили дорожный знак с названием села. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Житомирской области.

"13 апреля около 23:40 в полицию поступило телефонное сообщение о том, что два человека на автодороге Киев-Чоп спиливают дорожный знак с надписью "Броники". Работники сектора реагирования патрульной полиции Новоград-Волынского районного отдела быстро отреагировали на сообщение и выехали на место события. На автодороге полицейские застали двух мужчин, которые, увидев инспекторов, выбросили дорожный знак и начали убегать. Правоохранители их догнали", - информирует полиция.

Задержанными оказались местные жители, которые уже попадали в поле зрения полиции. 44-летний житель с. Броники ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а его товарищ - 53-летний односельчанин был осужден за систематическое совершение домашнего насилия.

Мужчины свою вину признали и рассказали, что дорожный знак планировали сдать на металлолом. За такую ​​выходку им может грозить арест на срок от 3 до 6 месяцев, ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.



Фото: ГУНП
Тэги: Знак, металлолом, Житомирщина, кража
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 19:56:40, Вчера [Материал]

чудесный пример оголтелой пропаганды...
перекрасьте знаки в синий цвет или уберите оттуда кормящихся полицаев
и знаки чудесным образом перестанут "красть"
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