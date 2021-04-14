В Житомирской области мужики украли знак с названием села, чтобы сдать его на металлолом

В Житомирской области правоохранители задержали мужчин, которые ночью похитили дорожный знак с названием села. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Житомирской области.
"13 апреля около 23:40 в полицию поступило телефонное сообщение о том, что два человека на автодороге Киев-Чоп спиливают дорожный знак с надписью "Броники". Работники сектора реагирования патрульной полиции Новоград-Волынского районного отдела быстро отреагировали на сообщение и выехали на место события. На автодороге полицейские застали двух мужчин, которые, увидев инспекторов, выбросили дорожный знак и начали убегать. Правоохранители их догнали"
, - информирует полиция.
Задержанными оказались местные жители, которые уже попадали в поле зрения полиции. 44-летний житель с. Броники ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а его товарищ - 53-летний односельчанин был осужден за систематическое совершение домашнего насилия.
Мужчины свою вину признали и рассказали, что дорожный знак планировали сдать на металлолом. За такую выходку им может грозить арест на срок от 3 до 6 месяцев, ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Фото: ГУНП