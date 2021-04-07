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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Апрель » 7 » 15:23:15

Кабмин согласовал увольнение глав восьми районов Житомирской области

Вчера, 15:31:15 798 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кабмин согласовал увольнение глав восьми районов Житомирской области

 На заседании 7 апреля Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений, в частности проголосовал за увольнение восьми глав РГА в Житомирской области. 

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан на своей странице в Facebook.
 

“На сегодняшнем заседании Кабмина в списке кадровых вопросов не было проектов решений по назначениям или увольнениям в центральных органах исполнительной власти, или согласований на уровне ОГА. В то же время, чиновники проголосовали за увольнение 8-ми глав РГА в Житомирской области, а также назначение двух глав РГА – по одному в Кировоградской и Херсонской областях”, – сообщил Мокан.


Согласно проектам распоряжений, обнародованных нардепом, Кабмин проголосовал за увольнение (в связи с реорганизацией РГА):
 
  • Ананченко Людмилы с должности председателя Андрушевской РГА;
  • Семка Виталия с должности председателя Любарской РГА;
  • Можара Ярослава с должности председателя Народичской РГА;
  • Майданника Артема с должности главы Овручской РГА;
  • Жарука Андрея с должности председателя Попельнянской РГА;
  • Флуда Василия с должности председателя Романовской РГА;
  • Кулика Юрия с должности председателя Ружинской РГА;
  • Стужук Анатолия с должности председателя Хорошевской РГА.

Напомним, согласно новой административно-территориальной реформе в Житомирской области из 23 районов останется только 4: Житомирский, Коростенский, Новоград-Волынский и Бердичевский. Соответственно ликвидируют 19 районных государственных администраций. На ликвидацию РГА область получила 47 млн грн.
Тэги: увольнение, кабмин, Житомирская область, РГА
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