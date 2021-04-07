Кабмин согласовал увольнение глав восьми районов Житомирской области

На заседании 7 апреля Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений, в частности проголосовал за увольнение восьми глав РГА в Житомирской области.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан на своей странице в Facebook
.
“На сегодняшнем заседании Кабмина в списке кадровых вопросов не было проектов решений по назначениям или увольнениям в центральных органах исполнительной власти, или согласований на уровне ОГА. В то же время, чиновники проголосовали за увольнение 8-ми глав РГА в Житомирской области, а также назначение двух глав РГА – по одному в Кировоградской и Херсонской областях”, – сообщил Мокан.
Согласно проектам распоряжений, обнародованных нардепом, Кабмин проголосовал за увольнение (в связи с реорганизацией РГА):
- Ананченко Людмилы с должности председателя Андрушевской РГА;
- Семка Виталия с должности председателя Любарской РГА;
- Можара Ярослава с должности председателя Народичской РГА;
- Майданника Артема с должности главы Овручской РГА;
- Жарука Андрея с должности председателя Попельнянской РГА;
- Флуда Василия с должности председателя Романовской РГА;
- Кулика Юрия с должности председателя Ружинской РГА;
- Стужук Анатолия с должности председателя Хорошевской РГА.
Напомним, согласно новой административно-территориальной реформе в Житомирской области из 23 районов останется только 4
: Житомирский, Коростенский, Новоград-Волынский и Бердичевский. Соответственно ликвидируют 19 районных государственных администраций. На ликвидацию РГА область получила 47 млн грн
.