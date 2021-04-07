Кабмин согласовал увольнение глав восьми районов Житомирской области

“На сегодняшнем заседании Кабмина в списке кадровых вопросов не было проектов решений по назначениям или увольнениям в центральных органах исполнительной власти, или согласований на уровне ОГА. В то же время, чиновники проголосовали за увольнение 8-ми глав РГА в Житомирской области, а также назначение двух глав РГА – по одному в Кировоградской и Херсонской областях”, – сообщил Мокан.