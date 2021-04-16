Зеленский уволил председателей восьми РГА в Житомирской области

Президент Владимир Зеленский уволил глав 8 районных государственных администраций в Житомирской области. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте
Офиса Президента.
Все чиновники уволены согласно п. 6 ч. 2 ст. 9 Закона Украины "О местных государственных администрациях" (Прекращение полномочий председателей местных государственных администраций).
Уволены:
- Ананченко Людмила – с должности председателя Андрушевской РГА;
- Семко Виталий – с должности председателя Любарской РГА;
- Можар Ярослав – с должности председателя Народичской РГА;
- Майданник Артем – с должности главы Овручской РГА;
- Жарук Андрей – с должности председателя Попельнянской РГА;
- Флуд Василий – с должности председателя Романовской РГА;
- Кулик Юрий – с должности председателя Ружинской РГА;
- Стужук Анатолий – с должности председателя Хорошевской РГА.
Предыстория
Согласно новой административно-территориальной реформе в Житомирской области из 23 районов останется только 4
: Житомирский, Коростенский, Новоград-Волынский и Бердичевский. Соответственно ликвидируют 19 районных государственных администраций.
На ликвидацию РГА область получила 47 млн грн
.
В феврале президент назначил глав четырех РГА
в укрупненных районах Житомирской области.