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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Апрель » 16 » 10:18:47

Зеленский уволил председателей восьми РГА в Житомирской области

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Зеленский уволил председателей восьми РГА в Житомирской области

 Президент Владимир Зеленский уволил глав 8 районных государственных администраций в Житомирской области. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Офиса Президента.

Все чиновники уволены согласно п. 6 ч. 2 ст. 9 Закона Украины "О местных государственных администрациях" (Прекращение полномочий председателей местных государственных администраций).
 

Уволены:

 
  • Ананченко Людмила – с должности председателя Андрушевской РГА;
  • Семко Виталий – с должности председателя Любарской РГА;
  • Можар Ярослав – с должности председателя Народичской РГА;
  • Майданник Артем – с должности главы Овручской РГА;
  • Жарук Андрей – с должности председателя Попельнянской РГА;
  • Флуд Василий – с должности председателя Романовской РГА;
  • Кулик Юрий – с должности председателя Ружинской РГА;
  • Стужук Анатолий – с должности председателя Хорошевской РГА.


Предыстория


Согласно новой административно-территориальной реформе в Житомирской области из 23 районов останется только 4: Житомирский, Коростенский, Новоград-Волынский и Бердичевский. Соответственно ликвидируют 19 районных государственных администраций. 

На ликвидацию РГА область получила 47 млн грн.

В феврале президент назначил глав четырех РГА в укрупненных районах Житомирской области.
Тэги: РГА, Житомирская область, увольнение
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