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В Житомирской области пьяный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю сестру

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В Житомирской области пьяный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю сестру

 В Житомирской области 28-летний пьяный мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю сестру. Инцидент произошел 7 апреля в одном из сел Коростенского района. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

"По данным следствия, тяжкое преступление 07.04.2021 совершил 28-летний местный житель. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, по месту своего жительства, в полночь, применяя насилие, совершил действия сексуального характера в отношении своей родной сестры", - говорится в сообщении.

Известно, что девушка является ученицей лицея, она 2005 года рождения.

В настоящее время мужчина задержан. Ему объявили подозрение в изнасиловании несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Прокуратура, учитывая тяжесть совершенного уголовного преступления, будет настаивать на применении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Тэги: изнасилование, Житомирщина
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