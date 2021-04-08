В Житомирской области пьяный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю сестру

В Житомирской области 28-летний пьяный мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю сестру. Инцидент произошел 7 апреля в одном из сел Коростенского района. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"По данным следствия, тяжкое преступление 07.04.2021 совершил 28-летний местный житель. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, по месту своего жительства, в полночь, применяя насилие, совершил действия сексуального характера в отношении своей родной сестры"
, - говорится в сообщении.
Известно, что девушка является ученицей лицея, она 2005 года рождения.
В настоящее время мужчина задержан. Ему объявили подозрение в изнасиловании несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 УК Украины).
Прокуратура, учитывая тяжесть совершенного уголовного преступления, будет настаивать на применении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.