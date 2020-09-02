На Житомирщине мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю дочь своего друга

В Андрушевском районе Житомирской области 23-летнего мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней дочери его друга. Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре судебных решений
.
Установлено, что преступление произошел 23 августа около 3:00 ночи.
Подозреваемый находился в то время в доме потерпевшей. По версии следствия, мужчина запугал девушку, взял ее за руку, вывел из дома и потянул в туалет на территории бывшей железнодорожной станции. Там он приказал ей снять с себя одежду, после чего изнасиловал.
Во время допроса потерпевшая подтвердила, что именно этот человек изнасиловал ее, поскольку он был другом ее отца, поэтому девушка его хорошо знала.
Мужчину задержали вечером того же дня, а 24 августа ему сообщили о подозрении.
Суд применил в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, без определения размера залога. За особо тяжкое преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.