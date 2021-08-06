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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 6 » 13:16:45

На Житомирщине мужчина, отсидевший 9 лет за изнасилование, снова совершил аналогичное преступление

Сегодня, 13:16:45 649 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине мужчина, отсидевший 9 лет за изнасилование, снова совершил аналогичное преступление

 В Житомирской области мужчина отсидел 9,5 лет за изнасилование и снова совершил аналогичное преступление - изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Об этом "ЖЖ" сообщили в областной прокуратуре.
 

"По данным следствия, особо тяжкое преступление 16.07.2021 совершил житель пгт Хорошев, 1992 года рождения. Подозреваемый около трех часов ночи, найдя в тайнике ключ, проник в помещение, где проживала его знакомая - ученица одного из областных лицеев, и, преодолевая сопротивление несовершеннолетней и применив физическое насилие, совершил в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера", - отмечает ведомство.


Как установлено, злоумышленник ранее уже совершал аналогичное преступление, за что был заключен на 9 лет и 6 месяцев (освободился из мест лишения свободы в 2019 году).

Володарск-Волынский районный суд 4 августа 2021 года поместил подозреваемого под стражу без определения размера денежного залога.

За совершение преступления мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
Тэги: Житомирщина, изнасилование
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Комментариев: 3
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 13:45:33, Сегодня [Материал]

Висновок: виправна система не працює.
в його випадку дешевше просто ампутувати знаряддя злочину і не годувати його ще 10-15 років у вязниці
елементарно
просто ампутувати і відпустити
DomA
3 Владимир (DomA)   • 14:05:15, Сегодня [Материал]

мало того, жертва нападу буде рахувати кожен рік до виходу свого насильника! система не працює в обох випадках!!
suhoj29
2 Сухий Житомир (suhoj29)   • 13:49:55, Сегодня [Материал]

читаю : збоченцю загрожує обмеження на 7-12
Тобто система перевиховання і виправлення злочинців просто відтягує проблему на 7-12 років))) через 7-12 років буде 3* згвалтування
геніальна система
* - 4 та більше згвалтувань просто не змогли довести органи

треба закон про зброю, і маючі зброю потенційна жертва просто відстрелить йому яйця ...
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