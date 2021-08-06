На Житомирщине мужчина, отсидевший 9 лет за изнасилование, снова совершил аналогичное преступление

В Житомирской области мужчина отсидел 9,5 лет за изнасилование и снова совершил аналогичное преступление - изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Об этом "ЖЖ
" сообщили в областной прокуратуре.
"По данным следствия, особо тяжкое преступление 16.07.2021 совершил житель пгт Хорошев, 1992 года рождения. Подозреваемый около трех часов ночи, найдя в тайнике ключ, проник в помещение, где проживала его знакомая - ученица одного из областных лицеев, и, преодолевая сопротивление несовершеннолетней и применив физическое насилие, совершил в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера", - отмечает ведомство.
Как установлено, злоумышленник ранее уже совершал аналогичное преступление, за что был заключен на 9 лет и 6 месяцев (освободился из мест лишения свободы в 2019 году).
Володарск-Волынский районный суд 4 августа 2021 года поместил подозреваемого под стражу без определения размера денежного залога.
За совершение преступления мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.