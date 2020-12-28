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На Житомирщине суд взял под стражу мужчину: его подозревают в изнасиловании 8-летней девочки

28.12.2020, 14:55:19 1158 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине суд взял под стражу мужчину: его подозревают в изнасиловании 8-летней девочки

 В городе Бердичев задержали и взяли под стражу 36-мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка. Об этом 28 декабря сообщил Бердичевский горрайонный суд Житомирской области.

Бердичивлянина подозревают в том, что в течение августа-декабря этого года он по месту жительства систематически совершал действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки.
 

"Следственный судья Бердичевского горрайонного суда рассмотрел ходатайство полиции об аресте 36-летнего жителя города, подозреваемого в изнасиловании ребенка в возрасте до 14 лет (уголовное преступление, предусмотренное частью 4 статьи 152 УК Украины). Необходимость применения самой жесткой меры пресечения органы досудебного следствия мотивировали тем, что горожанин может незаконно влиять на потерпевшую и свидетелей или совершить новое правонарушение. Также существует риск, что он будет скрываться от следствия, может уничтожить или скрыть любую из вещей, имеющих существенное значение для выяснения обстоятельств преступления. Ходатайство следователя полиции поддержал прокурор", - информирует суд.


Суд вынес решение о применении к мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.

В случае признания виновным в инкриминируемом преступлении, бердичивлянину грозит до 10 лет лишения свободы.
Тэги: изнасилование, девочка, Житомирщина
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