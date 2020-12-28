На Житомирщине суд взял под стражу мужчину: его подозревают в изнасиловании 8-летней девочки

"Следственный судья Бердичевского горрайонного суда рассмотрел ходатайство полиции об аресте 36-летнего жителя города, подозреваемого в изнасиловании ребенка в возрасте до 14 лет (уголовное преступление, предусмотренное частью 4 статьи 152 УК Украины). Необходимость применения самой жесткой меры пресечения органы досудебного следствия мотивировали тем, что горожанин может незаконно влиять на потерпевшую и свидетелей или совершить новое правонарушение. Также существует риск, что он будет скрываться от следствия, может уничтожить или скрыть любую из вещей, имеющих существенное значение для выяснения обстоятельств преступления. Ходатайство следователя полиции поддержал прокурор", - информирует суд.