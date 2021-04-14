Военные бригади оттачивали на Житомирщине мастерство в стрельбе из зениток. ФОТО

В Житомирской области военные бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" провели тактико-специальные учения. Об этом сообщает пресс-служба командования
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Целью учений было усовершенствование навыков личного состава, подготовка техники и вооружения к бою, а также стрельба по целям со сменой позиций.
Отмечается, что военные достигли профессионального уровня владения вооружением, а также организацией боевого обеспечения учений.
Завершающем этапом учений был конкурс на лучшее боевое обслуживание ЗУ-23-2. В нем победил 156-й зенитно-ракетный полк ПВО. Второе место заняли бойцы из 40-й бригады тактической авиации. А на третьем месте оказалась 96-я зенитно-ракетная бригада.
В результате успешных учений командиры бригад получили грамоты и благодарность за высокие показатели эффективности.
Фото: Повітряне командування "Центр"