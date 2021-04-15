Кирило Тимошенко розповів про розвиток іпотечного кредитування у рамках «Великого будівництва»

«Це другий етап впровадження президентської ініціативи для забезпечення громадян України доступним житлом. Незабаром ми суттєво масштабуємо наявну програму іпотеки під 7%, забезпечивши розвиток ринку іпотечного кредитування. Також у рамках програми буде використано новий фінансово-кредитний механізм лізингу житла. Придбати житло у лізинг під 5% річних зможуть сотні сімей медиків, військовослужбовців, педагогів, поліцейських та рятувальників», — розповів заступник голови Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.