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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 30 » 12:21:02

На Пасху житомирская полиция будет работать в усиленном режиме

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На Пасху житомирская полиция будет работать в усиленном режиме

 С 1 мая подразделения Главного управления Нацполиции области переходят на усиленный вариант несения службы. Около 550 полицейских и еще полсотни нацгвардейцев будут работать в праздничные дни для обеспечения общественной безопасности и правопорядка, в том числе вблизи храмов.

Как сообщили "Журналу Житомира" в ГУНП, также дополнительные наряды выйдут и на автодороги.

Цель полицейских - обеспечение общественной безопасности и предупреждение распространения инфекционного заболевания COVID-19.
 

"Задача для нарядов - выявлять и пресекать правонарушения, разъясняя людям установленные правила. Мы едины в своем желании - как можно быстрее завершить период ограничений и запретов, но это зависит от личной ответственности каждого", - прокомментировал начальник ГУНП Житомирщины Юрий Олейник.


Ожидается, что религиозные службы пройдут в 580 соборах, храмах и церквях в 521 населенном пункте области и участие в них могут принять более 22,5 тысяч верующих.

Напомним, в Житомире для верующих организуют онлайн-транcляцию праздничного Пасхального Богослужения.
Тэги: Житомирская область, пасха, полиция
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