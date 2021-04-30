На Пасху житомирская полиция будет работать в усиленном режиме

С 1 мая подразделения Главного управления Нацполиции области переходят на усиленный вариант несения службы. Около 550 полицейских и еще полсотни нацгвардейцев будут работать в праздничные дни для обеспечения общественной безопасности и правопорядка, в том числе вблизи храмов.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в ГУНП, также дополнительные наряды выйдут и на автодороги.
Цель полицейских - обеспечение общественной безопасности и предупреждение распространения инфекционного заболевания COVID-19.
"Задача для нарядов - выявлять и пресекать правонарушения, разъясняя людям установленные правила. Мы едины в своем желании - как можно быстрее завершить период ограничений и запретов, но это зависит от личной ответственности каждого", - прокомментировал начальник ГУНП Житомирщины Юрий Олейник.
Ожидается, что религиозные службы пройдут в 580 соборах, храмах и церквях в 521 населенном пункте области и участие в них могут принять более 22,5 тысяч верующих.
Напомним, в Житомире для верующих организуют онлайн-транcляцию
праздничного Пасхального Богослужения.