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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Май » 12 » 12:00:55

Сегодня Сергей Сухомлин отчитывается перед житомирянами: прямая трансляция

Вчера, 12:00:04 775 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сегодня Сергей Сухомлин отчитывается перед житомирянами: прямая трансляция

 Сегодня, 12 мая, городской голова Житомира Сергей Сухомлин отчитывается перед горожанами о годовой работе. Публичный онлайн-отчет стартовал в 12:00.

Отчет транслируется «вживую» на телеканале СК1, на Facebook-странице, Youtube-канале городского совета и на LED-экране на пешеходной улице Михайловской.

В первой части городской голова отчитается о своей работе за 2020, 1-й квартал 2021 года. Во второй - житомиряне смогут задать мэру вопрос под прямыми трансляциями или на улице Михайловской, где будет работать площадка «свободный микрофон».
 

Прямая трансляция

Тэги: Житомир, сергей сухомлин, отчет, городской голова
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Комментариев: 1
merks
1 Александра (merks)   • 17:34:43, Вчера [Материал]

А вийти до людей? Слабо.
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