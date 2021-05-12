Сегодня Сергей Сухомлин отчитывается перед житомирянами: прямая трансляция

Сегодня, 12 мая, городской голова Житомира Сергей Сухомлин отчитывается перед горожанами о годовой работе. Публичный онлайн-отчет стартовал в 12:00.
Отчет транслируется «вживую» на телеканале СК1, на Facebook-странице, Youtube-канале городского совета и на LED-экране на пешеходной улице Михайловской.
В первой части городской голова отчитается о своей работе за 2020, 1-й квартал 2021 года. Во второй - житомиряне смогут задать мэру вопрос под прямыми трансляциями или на улице Михайловской, где будет работать площадка «свободный микрофон».