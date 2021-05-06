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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Май » 6 » 08:58:51

Сергей Сухомлин отчитается перед громадой: житомиряне могут задать вопрос мэру

Сегодня, 09:04:39 639 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сергей Сухомлин отчитается перед громадой: житомиряне могут задать вопрос мэру

 12 мая городской голова Житомира Сергей Сухомлин отчитается о годовой работе и деятельности исполнительных органов совета за 2020-2021 годы.

Как отмечают в мэрии, онлайн-встреча состоится в формате: доклад городского головы и «вопрос - ответ».

Жители громады и представители СМИ смогут задать вопросы Сергею Сухомлину под прямой трансляцией на Facebook-странице и Youtube-канале Житомирского городского совета или на улице Михайловской, где будет работать площадка «свободный микрофон».

Публичный онлайн-отчет городского головы запланирован на 12:00, он будет транслироваться вживую на телеканале СК1 и LED-экране на улице Михайловской.

Тэги: городской голова, Житомир, отчет, сергей сухомлин
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 10:26:37, Сегодня [Материал]

да житомирянам как-то пофиг
пустьперед своими выборцами отчитываецца
тоже мне мэр всех житомирцев....
melan
2 melan (melan)   • 11:13:03, Сегодня [Материал]

сколько денег украдено из бюджета на откатах и прочих схемах???
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