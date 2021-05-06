Сергей Сухомлин отчитается перед громадой: житомиряне могут задать вопрос мэру

12 мая городской голова Житомира Сергей Сухомлин отчитается о годовой работе и деятельности исполнительных органов совета за 2020-2021 годы.
Как отмечают в мэрии, онлайн-встреча состоится в формате: доклад городского головы и «вопрос - ответ».
Жители громады и представители СМИ смогут задать вопросы
Сергею Сухомлину под прямой трансляцией на Facebook-странице и Youtube-канале Житомирского городского совета или на улице Михайловской, где будет работать площадка «свободный микрофон».
Публичный онлайн-отчет городского головы запланирован на 12:00
, он будет транслироваться вживую на телеканале СК1 и LED-экране на улице Михайловской.